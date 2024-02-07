"الخيمة الصحية" تستقبل 6839 زائراً ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي

استقبلت الخيمة الصحية التي تُنظمها صحة حائل، بالتعاون مع التجمع الصحي ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 خلال أول يومين من بداية انطلاق الفعاليات عدد 6839 زائراً.
وتفصيلاً.. بلغ عدد زوار مسرح الطفل التوعوي 731 زائراً، و415 زائراً لنموذج الرعاية والعيادات، و 529 زائراً لجناح الصحة العامة، و455 زائراً لركن مركز الأزمات والكوارث الصحية، و517 زائراً لركن الخدمات الطبية الشرعية.
وأضافت "صحة حائل": "بلغ عدد زوار جناح صحة المرأة والطفل 426 زائراً وزائرة، كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المتنقلة 583 زائراً، وبلغ عدد زوار الجمعيات الصحية غير الربحية 1278، وبلغ عدد زوار أجنحة القطاع الصحي الخاص خلال هذين اليومين عدد 1436 زائراً، و عدد 469 زائراً لركن الأنشطة الرياضية".