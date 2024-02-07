"الخيمة الصحية" تستقبل 6839 زائراً ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي

وأضافت "صحة حائل": "بلغ عدد زوار جناح صحة المرأة والطفل 426 زائراً وزائرة، كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المتنقلة 583 زائراً، وبلغ عدد زوار الجمعيات الصحية غير الربحية 1278، وبلغ عدد زوار أجنحة القطاع الصحي الخاص خلال هذين اليومين عدد 1436 زائراً، و عدد 469 زائراً لركن الأنشطة الرياضية".