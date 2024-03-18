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"عبدالرحمن بن عبدالله" يطلع على التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444هـ

تضمن ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي مشيدًا بدعم الجامعة من القيادة الحكيمة
"عبدالرحمن بن عبدالله" يطلع على التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444هـ

اطلع محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل على التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي ١٤٤٤هـ، خلال استقباله بمكتبه صباح اليوم الأحد، رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي يرافقه وكلاء الجامعة.

وتضمن التقرير ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي، وأشاد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بالدعم الذي تلقاه الجامعة من القيادة الحكيمة "حفظها الله".

كما نوه بما يحظى به التعليم في جميع مجالاته من دعم ورعاية القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتجويد العمل التعليمي وتطويره، ودعمه بكل ما يُسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لمحافظ حفر الباطن على دعمه ومتابعته للجامعة وبرامجها، وتوجيهاته الدائمة لرفع المستوى التعليمي بالمحافظة.

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