"عبدالرحمن بن عبدالله" يطلع على التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444هـ

اطلع محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل على التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي ١٤٤٤هـ، خلال استقباله بمكتبه صباح اليوم الأحد، رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي يرافقه وكلاء الجامعة.