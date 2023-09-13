مستشفى الأرطاوية العام يقدم أكثر من 88 ألف خدمة خلال النصف الأول من العام

وفيما يتعلق بالتأهيل الطبي، تم خدمة 305 مستفيدين من خدمات التأهيل الطبي وتوفير الرعاية المتخصصة لتحسين حالتهم الصحية وتعزيز التعافي. تعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة من قبل مستشفى الأرطاوية العام في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة للمستفيدين، وتؤكد التزام المستشفى بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة للمجتمع.