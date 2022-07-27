مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران يزور يدمة

زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران أحمد بن سعيد آل مفلح، محافظة يدمة، وتضمّنت الزيارة مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في يدمة، والاجتماع مع مدير المكتب الطبيب صالح بن علي السلطان، ومنسوبي المكتب لمناقشة التحديات التي تواجه المكتب، ومناقشة الحلول المناسبة لها.
واستقبل محافظ يدمة أحمد بن عبدالله الخالدي، الوفد الزائر، مرحبًا بهم وموجهًا الشكر لهم على تلك الزيارة الهامة، بما لها من أثر متوقع على البيئة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية والأسواق والمسالخ، وناقش في اجتماعه معهم الاحتياجات التي تدعم وتزيد من قوة العمل، بالإضافة إلى التحديات في نقل الاختصاصات من البلدية للفرع بخصوص الأسواق والمسالخ، والاختصاصات الأخرى.
وقال محافظ يدمة: إن المحافظة ستقوم بدورها الإيجابي لتمكين الفرع من تلك المنقولات التي تضمّنها الأمر السامي الكريم، وذلك في أقرب وقت ممكن، ثم تطرّق النقاش إلى ما يقدمه المكتب من أعمال المكافحة والرش الوقائي؛ حيث أشاد المحافظ بالجهد الكبير الذي يقدمه المكتب، ثم تم الاتفاق على دعم المكتب بسيارات إضافية خاصة بالرش الضبابي والرذاذي بسبب اتساع مساحة المحافظة.
وشهدت الزيارة وقوف "آل مفلح" على سير العمل بالمسالخ والتشديد على الالتزام بالاشتراطات والتدابير الواجب تنفيذها والمنصوص عليها في صلب نظام الوزارة، والتأكيد على أن أية مخالفة سيطبق النظام بحق مرتكبها بكل حزم وصرامة.
وخلال جولة في سوق الأعلاف والماشية ومسلخ يدمة الرئيسي -الذي لم يعمل بعد- وجه "آل مفلح" بضرورة تعديل بعض مسارات الذبح داخل المسلخ، والأخذ في الحسبان بتهيئة الموقع بالارتفاعات المناسبة في المسلخ لإمكانية استيعاب الذبائح الكبيرة مثل الإبل والأبقار، بجانب بعض الملاحظات التي يجب تصحيحها.
وشملت الزيارة تفقد "آل مفلح" والوفد المرافق لسد وادي مخضوب بالمحافظة، ومعاينة البحيرة وتفقد المحابس ومدى فاعليتها وجاهزيتها، وعقب تجربتها تم إبداء بعض الملاحظات لمسؤول المؤسسة المبرم معها عقد الصيانة لسدود المنطقة، للعمل على معالجتها وتلافيها، والذي وعد بإنجاز التعديلات، وتوجيه مدير المشروع بضرورة إزالة الطمي ببحيرة السد وبوابته، وصولًا إلى المنسوب الموصى به؛ حتى لا يلحق الضرر بجسم السد، كما شدد "آل مفلح" على ضرورة التزام الشركة باستكمال جميع الملاحظات المدونة من قبل اللجنة الوزارية.