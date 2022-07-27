مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران يزور يدمة





واستقبل محافظ يدمة أحمد بن عبدالله الخالدي، الوفد الزائر، مرحبًا بهم وموجهًا الشكر لهم على تلك الزيارة الهامة، بما لها من أثر متوقع على البيئة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية والأسواق والمسالخ، وناقش في اجتماعه معهم الاحتياجات التي تدعم وتزيد من قوة العمل، بالإضافة إلى التحديات في نقل الاختصاصات من البلدية للفرع بخصوص الأسواق والمسالخ، والاختصاصات الأخرى.