"التنمية الأهلية بالخزامي" تنظّم دورتَيْ صناعة "الشوكولاتة" و"الكيك"

واختتمت: "بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تكاتف الجميع من جهات وفريق عمل؛ فقد وجدنا إقباًلا كبيرًا وتجاوبًا وحماسًا من الفئة المستهدفة"، وهذا الأمر يعتبر محفزًا لنا على المضيّ قدمًا في تقديم البرامج المتنوعة والنافعة، والتي تعود بأثرها على المجتمع".