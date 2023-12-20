"التنمية الأهلية بالخزامي" تنظّم دورتَيْ صناعة "الشوكولاتة" و"الكيك"
نظّمت جمعيةُ التنمية الأهلية بالخزامي وما حولها بعنيزة، مؤخرًا، دورةً لصناعة الشوكولاتة، وأخرى لصناعة وتزيين الكيك، في إطار برنامج "فرصة".
يُعقد البرنامجُ بدعمٍ مقدم من "برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي" التابع لمؤسسة الملك خالد، والبنك الأهلي السعودي، ويستهدف تدريب الفتيات على المهارات الحرفية التي تؤهّلهنّ لسوق العمل.
كما نظّمت دورة تسعير المنتجات، ودورة بناء الهوية الاحترافية، علاوة على دورة ثقافة العمل الحر بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، وسط إقبال كبير.
من جانبها قدّمت رئيسةُ مجلس إدارة الجمعية منى بنت محمد العثيمين، جزيلَ شكرها للجهات المانحة والداعمة، والتي كان لها دورٌ مهمّ في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف المرجوّة لدعم الأسر وتزويدهم بالخبرات والتجارب التي تساعدهم في ممارسة أعمالهم وطرق باب سوق العمل بمؤهلات تضمن نجاحهم واستمراريتهم.
واختتمت: "بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تكاتف الجميع من جهات وفريق عمل؛ فقد وجدنا إقباًلا كبيرًا وتجاوبًا وحماسًا من الفئة المستهدفة"، وهذا الأمر يعتبر محفزًا لنا على المضيّ قدمًا في تقديم البرامج المتنوعة والنافعة، والتي تعود بأثرها على المجتمع".
وفي نهاية البرامج جرى توقيعُ عقد شراكات مع محلات الأسر المنتجة في محافظة عنيزة؛ لتسهيل التسويق لمنتجاتهم والتعريف بها.