بالصور.. انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف "الجيل التقني TechGen2023" بمكة

وافتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني الملتقى الذي شرع أبوابه من الساعة 9 صباحًا، ويقدّم أكثر من عشرة آلاف فرصة وظيفية لخريجي منشآت التدريب التقني من الجنسين، ويعد منصة مثالية لتقديم العديد من ورش العمل التي تنفذ حضوريًا وعن بُعد، وتستهدف بناء السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، وريادة الأعمال وغيرها من الدورات الهادفة إلى تشجيع الشباب والتحلي بالشجاعة والمسؤولية والطموح، من خلال إلهامهم لتطوير مسيرتهم المهنية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للارتقاء بها.