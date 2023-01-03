بالصور.. انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف "الجيل التقني TechGen2023" بمكة

انطلقت، صباح اليوم، فعاليات ملتقى التوظيف "الجيل التقني TechGen2023" بمنطقة مكة المكرمة برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وتستضيفه الكلية التقنية بجدة وسط حضور أكثر من 95 مؤسسة وشركة.
وافتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني الملتقى الذي شرع أبوابه من الساعة 9 صباحًا، ويقدّم أكثر من عشرة آلاف فرصة وظيفية لخريجي منشآت التدريب التقني من الجنسين، ويعد منصة مثالية لتقديم العديد من ورش العمل التي تنفذ حضوريًا وعن بُعد، وتستهدف بناء السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، وريادة الأعمال وغيرها من الدورات الهادفة إلى تشجيع الشباب والتحلي بالشجاعة والمسؤولية والطموح، من خلال إلهامهم لتطوير مسيرتهم المهنية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للارتقاء بها.
وفي سياق إحصاءات الملتقى، كشفت اللجنة المنظمة أن عدد المتقدمين من طالبي العمل بلغ 11534 متقدمًا ومتقدمةً حتى الآن؛ منهم 8522 متقدمًا يمثلون 74٪، و3015 متقدمة يمثلون 26٪، فيما رصد التنسيق الوظيفي للملتقى 10932 فرصة وظيفية، كما بلغ عدد المسجلين في الدورات والورش المصاحبة 613 متقدمًا ومتقدمةً، وبلغ عدد المتقدمين من حملة البكالوريوس 3599 متقدمًا ومتقدمةً، و7066 من حملة الدبلوم، و872 من حملة دبلومات المعاهد.
وحول نسبة الخريجين حسب جهة التخرج بلغت نسبة المتقدمين من خريجي وخريجات المنشآت التدريبية بمنطقة مكة المكرمة 42٪، و26٪ من خريجي وخريجات المنشآت التدريبية من خارج المنطقة، فيما بلغت نسبة خريجي القطاعات التدريبية والتعليمية من خارج نطاق التدريب التقني 32٪.
ودعت اللجنة الإشرافية واللجنة التنفيذية جميع المتقدمين إلى الاستفادة من العروض المقدمة للفرص الوظيفية، وعدم التردد في طلب المساعدة من فريق "نحن في خدمتك" الموجودين داخل الملتقى طيلة يومي العمل.