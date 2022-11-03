بقيمة تجاوزت 13 مليون ريال.. انطلاق أعمال الصيانة للمباني التعليمية والإدارية بينبع

وأشار مدير شؤون المباني المهندس عبدالوهاب فلاتة إلى أن كل شركة ستقوم -بناءً على بنود العقد- بتقديم المواد والمعدات والعمالة لتنفيذ صيانة وإصلاح المباني التعليمية للبنين والبنات، كما ستقوم الشركة بأعمال الكهرباء والسباكة وما تحتاجه المدارس من متابعة دورية لأعمالها، يضاف إليها الأعمال المؤقتة التي يتطلب العمل من المقاول القيام بها وفقًا لشروط العقد ووثائقه؛ على أن يبدأ العمل فيها مباشرة من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات.