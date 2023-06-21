وزير الاستثمار يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية "رؤية الريادة"

وكانت جمعية "رؤية الريادة" قد استضافت مؤخرًا اتحاد رواد أعمال الشباب لقمة العشرين من جمهورية الهند؛ حيث التقى أعضاء الوفد نظراءهم السعوديين، فضلاً عن قيامهم بجولاتٍ على عدد من الجهات التي تتعلق بمنظومة ريادة الأعمال في المملكة.