وزير الاستثمار يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية "رؤية الريادة"

التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم الأربعاء، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة جمعية "رؤية الريادة" ممثل المملكة في مجموعة الشركات الناشئة STARTUP20 رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب G20YEA الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز.
وبحث الجانبان سُبل تعزيز آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند في مجال ريادة الأعمال ومنظومة الشركات الناشئة.
وعبّر الأمير فهد بن منصور عن شكره لوزارة الاستثمار، لرعايتها حفل استقبال وفد رواد الأعمال والشركات الناشئة الهندية الذي يرأسه رئيس قمة اتحاد رواد الأعمال الهندي، والذي زار المملكة مؤخرًا، بناءً على دعوة من جمعية "رؤية الريادة".
كما قدّم شكره وتقديره لوزير الاستثمار؛ لحرصه على لقاء رئيس الوفد ونائبه وإطلاعهم على أهداف رؤية المملكة 2030، في قطاع الاستثمار، مما يعزز التعاون الاستثماري مع جمهورية الهند، عن طريق ربط مجتمع رواد الأعمال السعودي والهندي.
فيما قدّم وزير الاستثمار شكره وتقديره لحرص جمعية "رؤية الريادة" على تعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار في مجال ريادة الأعمال، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وكانت جمعية "رؤية الريادة" قد استضافت مؤخرًا اتحاد رواد أعمال الشباب لقمة العشرين من جمهورية الهند؛ حيث التقى أعضاء الوفد نظراءهم السعوديين، فضلاً عن قيامهم بجولاتٍ على عدد من الجهات التي تتعلق بمنظومة ريادة الأعمال في المملكة.