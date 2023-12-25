بالشراكة مع هيئة تطوير عسير.. جامعة الملك خالد تحتفل بـ"العربية" تزامنًا مع يومها العالمي

احتفلت جامعة الملك خالد، بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة عسير، باليوم العالمي للغة العربية 2023 تحت شعار "اللغة العربية لغة الشعر والفنون"، بحضور عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور خالد أبو حكمة، وعدد من المتخصصين والمهتمين، وطلاب وطالبات الجامعة، وذلك مساء أمس على مسرح نادي أبها الأدبي.
وفي بداية فعاليات الاحتفاء شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا، أعدته الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بجامعة الملك خالد، استعرضت فيه جوانب أدبية وثقافية، وأبرز معالم وأهداف هذا الاحتفاء، ثم انطلقت فعاليات الاحتفاء، وشملت العديد من المناشط والبرامج المختلفة، منها معرض تشكيلي مصاحب، نظمته جمعية الثقافة والفنون بأبها، وأمسية شعرية غنائية، ومسرحية "البرزخيون" الشعرية.
من جانبه، أشار عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة، الدكتور خالد أبو حكمة، إلى أن الجامعة بدعم من معالي رئيسها تولي كل عام اهتمامًا خاصًّا للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية تأصيلاً لمكانتها، وتعزيزًا لمسؤولية الجامعة الأكاديمية والعلمية، وذلك بتفعيل سلسلة من البرامج الأدبية والثقافية والمبادرات النوعية.
وأوضح أن هذه الفعالية جاءت بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة عسير، وبتعاون عدد من الجهات الأدبية والثقافية في المنطقة من أجل أن يصل الأثر إلى أكبر فئة من المهتمين.
وكانت كلية الآداب والعلوم الإنسانية قد نظمت في السياق ذاته ندوة "اللغة العربية لغة الشعر والفنون" الإلكترونية، التي أدارها رئيس قسم اللغة العربية وآدابها الدكتور يحيى بن أحمد اللتيني، وشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس.
كذلك أقامت الكلية التطبيقية بمحايل عسير، بحضور الرئيس التنفيذي للكلية الدكتور إبراهيم بن علي آل قايد، فعاليات اليوم العالمي للغة العربية 2023 تحت شعار "اللغة العربية لغة الشعر والفنون". واشتملت الفعاليات على ندوة ومعرض مصاحب مكون من أركان عدة، ضمت ركن الخط العربي، وركن الكتاب، وركن إلقاء الشعر، وركن الفن التشكيلي. وتحدث في الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس عن جماليات اللغة العربية.