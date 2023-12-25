بالشراكة مع هيئة تطوير عسير.. جامعة الملك خالد تحتفل بـ"العربية" تزامنًا مع يومها العالمي

وفي بداية فعاليات الاحتفاء شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا، أعدته الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بجامعة الملك خالد، استعرضت فيه جوانب أدبية وثقافية، وأبرز معالم وأهداف هذا الاحتفاء، ثم انطلقت فعاليات الاحتفاء، وشملت العديد من المناشط والبرامج المختلفة، منها معرض تشكيلي مصاحب، نظمته جمعية الثقافة والفنون بأبها، وأمسية شعرية غنائية، ومسرحية "البرزخيون" الشعرية.