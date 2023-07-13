"إسلامية جازان" تنظم الدورة العلمية السابعة في الأمن الفكري

إلى ذلك أوضح المنظّمون أن عدد المحاضرات في هذا البرنامج تجاوزت ثماني محاضرات متنوّعة بين الأمن الفكري بالإضافة إلى التحذيرات من الوقوع في المخدرات، بمشاركة نخبة من دعاة الفرع المتعاونين والرسميين، والذين يحملون الفكر المستقيم النابع من منهج رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم.