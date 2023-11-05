مدير عام "بيئة مكة" يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني "وقاء"

استقبل مديرُ عام فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، اليوم الأحد، في مكتبه؛ الرئيسَ التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، المهندس أيمن بن سعد الغامدي.
رافق "الغامدي" قياداتٌ بمركز "وقاء"، ومديرُ عام المركز بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي.
وقال مديرُ عام فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن اللقاء ناقش عددًا من الموضوعات الهامة لتطوير القطاع الزراعي بالمنطقة، والخدمات المقدّمة للمستفيدين، وخطط منظومة الفرع التشغيلية لموسم حج هذا العام 1445هـ.
ونوه "الصاعدي" إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقة لموسم حج ناجح، بإذن المولى عز وجل.
وأضاف: أن هذه الزيارة تهدف لرفع مستوى الخدمات الزراعية بالمنطقة، التي يقدمها مركز "وقاء" للمستفيدين، وإن شاء الله سيكون لها الأثر الإيجابي على تطوير خدمات القطاع.