مدير عام "بيئة مكة" يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني "وقاء"

استقبل مديرُ عام فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، اليوم الأحد، في مكتبه؛ الرئيسَ التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، المهندس أيمن بن سعد الغامدي.