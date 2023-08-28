أمين القصيم يتفقد مقر مزاد عنيزة الأول للإبل

أجرى أمين منطقة القصيم م. محمد بن مبارك المجلي، يرافقه رئيس بلدية عنيزة م. فارس القحطاني، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمقر مزاد عنيزة الأول للإبل.
وينطلق المزاد قريبًا في منطقة القصيم، بدعم ورعاية أمير القصيم د. فيصل بن مشعل بن سعود، وبإشراف إمارة المنطقة، وتنظيم الأمانة، وسط ترحيب كبير من ملاك الإبل والمستثمرين فيها.
واطلع "المجلي" على مراحل سير عمل تجهيز مقر المزاد وبنيته المتكاملة، بالقصيم التي تعد أكبر أسواق الإبل في المملكة.
ووجّه بتسخير كل الإمكانيات لظهور المزاد بشكل يرضي محبي الإبل وجمهورها العريض.
يُذكر أن أمانة منطقة القصيم، نظمت العام الماضي مزاد العقيلات للإبل، الذي حقق نجاحًا، وشهد صفقات بيع للإبل بمبالغ عالية عززت من القيمة السوقية للإبل.