أمين القصيم يتفقد مقر مزاد عنيزة الأول للإبل

وينطلق المزاد قريبًا في منطقة القصيم، بدعم ورعاية أمير القصيم د. فيصل بن مشعل بن سعود، وبإشراف إمارة المنطقة، وتنظيم الأمانة، وسط ترحيب كبير من ملاك الإبل والمستثمرين فيها.