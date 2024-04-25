"تعليم شقراء" تودع "المجلي" بعد مسيرة حافلة بالعطاء

ودّعت إدارة تعليم شقراء مشرفَ وحدة التميز عبدالله بن محمد المجلي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء؛ إذ أحيل على التقاعد بعد سنوات مميزة من العمل.
حضر حفل توديع "المجلي" مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم الحسن والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي، والمساعد للشؤون التعليمية الدكتور عبيد العتيبي، ورئيس قسم الإشراف التربوي مرزوق الثبيتي، ومشرفو قسم الإشراف التربوي.
ويتميز "المجلي" بالخبرات الإدارية والعلمية والعملية، فهو حاصل على الماجستير في التربية من جامعة الملك سعود عام 1438هـ بتقدير ممتاز، وحاصل على الشارة الدولية في النشاط الكشفي، وعَمِلَ معلمًا للتربية البدنية بمتوسطة وثانوية مرات، ثم مديرًا لمتوسطة مرات ومشرفا للتربية البدنية بإدارة التعليم بمحافظة شقراء، وكُلّف رئيسًا لقسم النشاط الطلابي بإدارة التعليم بالمحافظة، ثم رئيسًا لمركز التميز بإدارة التعليم، وعمل مشرفًا على النشاط الرياضي والكشفي بجامعة شقراء.
وكلف "المجلي" عضوًا في فريق إعداد دليل مادة التربية البدنية بوزارة التعليم، وعضوًا في فريق إعداد دليل جوائز التعليم بالوزارة، وممثلًا لجامعة شقراء في المؤتمر الكشفي العالمي في البرازيل، وعضوًا بفريق وزارة التعليم العالي في الأولمبياد العالمي للجامعات في الصين، ورئيسًا للجنة الاحتفالات والمناسبات بمحافظة مرات.
وحصل "المجلي" على درع رجل العام في محافظة مرات للعام 1445، وهو محكّم لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز للعام 1445، وما زال رئيسًا لجمعية التنمية الأهلية بمحافظة مرات.