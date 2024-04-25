"تعليم شقراء" تودع "المجلي" بعد مسيرة حافلة بالعطاء

ويتميز "المجلي" بالخبرات الإدارية والعلمية والعملية، فهو حاصل على الماجستير في التربية من جامعة الملك سعود عام 1438هـ بتقدير ممتاز، وحاصل على الشارة الدولية في النشاط الكشفي، وعَمِلَ معلمًا للتربية البدنية بمتوسطة وثانوية مرات، ثم مديرًا لمتوسطة مرات ومشرفا للتربية البدنية بإدارة التعليم بمحافظة شقراء، وكُلّف رئيسًا لقسم النشاط الطلابي بإدارة التعليم بالمحافظة، ثم رئيسًا لمركز التميز بإدارة التعليم، وعمل مشرفًا على النشاط الرياضي والكشفي بجامعة شقراء.