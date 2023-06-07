أمانة القصيم تنظّم ورشةَ عمل عن دور الإعلام البلدي

وتحرص الأمانة على عقْد مثل هذه الورش للارتقاء بمستوى أداء العاملين في الإعلام، ورفع مستوى إنتاجيتهم، وتحقيق جُملة من الأهداف الإعلامية؛ وفقًا للجهود التي تبذلها الأمانة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.