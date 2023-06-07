أمانة القصيم تنظّم ورشةَ عمل عن دور الإعلام البلدي

نظّمت أمانةُ منطقة القصيم، ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، اليوم الأربعاء؛ ورشةَ عمل بعنوان "دور الإعلام البلدي في تطوير منظومة الإعلام في المحافظات".
وتستهدف الورشةُ منسوبي الأمانة والبلديات بالمنطقة، وتبحث في المحاور والأفكار والمقترحات مع ممثّلي البلديات؛ لوضع خطط مستقبلية للعمل الإعلامي البلدي.
وركّزت الورشة على مهارات الإعلام والتوثيق وإبراز الجهود الإعلامية للموظف.
وشارك في الورشة مديرُ وكالة الأنباء السعودية بالقصيم إبراهيم المجحدي؛ حيث أكّد أهمية الإعلام الرسمي ودوره في إبراز جهود الأمانة لخدمة المجتمع.
وتحرص الأمانة على عقْد مثل هذه الورش للارتقاء بمستوى أداء العاملين في الإعلام، ورفع مستوى إنتاجيتهم، وتحقيق جُملة من الأهداف الإعلامية؛ وفقًا للجهود التي تبذلها الأمانة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.