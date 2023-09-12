120 موجهة طلابية بالطائف يناقشن قائمة مشكلات المرحلتين المتوسطة والثانوية

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة التوجيه الطلابي " بنات" برنامجًا افتراضيًا عبر الـ WEBEX بعنوان "قائمة المشكلات لعام 1445هـ" للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بحضور مديرة الإدارة، ومنفذة البرنامج، بحضور ما يزيد على 120 موجهة طلابية.

وناقشت منفذة البرنامج مهام اللجنة المكلفة, وآلية التنفيذ على مستوى المدرسة, واختتم البرنامج بالإجابة عن أسئلة واستفسارات الحاضرات.

وتعد قائمة المشكلات أداة علمية يستخدمها الموجه الطلابي لحصر المشكلات الطلابية، وإجراء البحوث والدراسات حولها، والاستفادة من نتائجها في بناء برامج التوجيه الطلابي في المدرسة، وبناء برامج وقائية، وخطة علاجية على ضوئها.

فيما تطبق أداة قائمة المشكلات على طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، بالإعلان عنها من قبل اللجنة المكلفة؛ لتهيئة الطالبة نفسيًا للوقوف على احتياجاتها، واستبصار نفسها، وما تعانيه من مشكلات اجتماعية، ونفسية، ومدرسية، ومشكلات أسرية، ومهنية، من خلال طرح أسئلة محددة على الطالبة، لحصر أبرز المشكلات، وتصنيفها، وتضمين خطة التوجيه في المدرسة بما يلبي احتياج الطالبة، ويساهم في حل مشكلاتها.