مجمع "عبدالله" الطبي بجدة ينظم معرضًا للتوعية بالمضادات الحيوية

نظم مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، ممثلاً بإدارة الرعاية الصيدلانية، اليوم الاثنين، معرضًا للتوعية بالمضادات الحيوية، في بهو المبنى الرئيسي.
جاء ذلك بمناسبة الأسبوع التوعوي للمضادات الميكروبية الذي يوافق 18 - 24 نوفمبر من كل عام، بهدف تعريف المراجعين والزوار والموظفين بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وزيادة الوعي بظاهرة مقاوَمة مضادات الميكروبات وفهمها بشكل أفضل.
وقالت مسؤولة التثقيف الدوائي الدكتورة رجاء خياط: إن المضادات الميكروبية عبارة عن أدوية تستخدم لعلاج العدوى الميكروبية بمختلف أنواعها البكتيرية والفيروسية والطفيلية.
وأوضحت أن المضاد الحيوي يعتبر من أعلى الأدوية نسبة في المقاومة عالميًا؛ حيث إنه بحلول عام 2050م سيكون هناك عشرة ملايين شخص سنويًا في خطر مقاومة المضادات الحيوية.
وأشارت إلى أن سبب ذلك هو سوء استخدام المضادات أو عدم الالتزام بالاستخدام الأمثل والصحيح، مما قد يتأثر - لا قدر الله - سلبًا على صحة الإنسان؛ حيث تتغير استجابة الميكروبات للمضادات/ مما يجعلها غير فعالة.
وتابعت قائلةً: إن قلة وعي وثقافة أفراد المجتمع وعدم استجابتهم واهتمامهم بالمعلومات الصحية التوعوية والتثقيفية أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة مقاومة المضادات.
ولفتت "خياط" إلى أن وزارة الصحة خصصت محليًا أسبوعًا في العام للتوعية بالمضادات الحيوية، والتركيز على العمل باستمرار من خلال الكوادر المخصصة للتثقيف الدوائي على رفع وعي أفراد المجتمع والممارسين الصحيين بظاهرة مقاوَمة مضادات الميكروبات، وفهمها بشكل أفضل، من خلال الاتصال، والتثقيف، والتعليم، والتدريب بفاعلية لتجنب استمرار ظهور حالات العدوى المقاوِمة للأدوية وانتشارها.
وأكدت أن لأفراد المجتمع دورًا فعالاً في الوقاية - بإذن الله - من مقاومة المضادات، بالحرص الشديد على عدم تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية مقررة، والالتزام بأخذها حسب إرشادات الطبيب المحددة "الجرعة، الوقت، المدة"، بالإضافة إلى الحرص على أخذ التطعيمات الوقائية.
وبينت بعضًا من الأعراض الجانبية للمضادات الحيوية، منها: الإسهال الشديد، تقلصات في البطن، وضيق النفس، الطفح الجلدي، تورم الشفتين واللسان، مشددة على ضرورة مراجعة الطبيب المعالج فور ظهورها، مؤكدة أن إساءة الاستخدام للمضادات الحيوية يعرض الأشخاص للخطر.