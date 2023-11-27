مجمع "عبدالله" الطبي بجدة ينظم معرضًا للتوعية بالمضادات الحيوية

ولفتت "خياط" إلى أن وزارة الصحة خصصت محليًا أسبوعًا في العام للتوعية بالمضادات الحيوية، والتركيز على العمل باستمرار من خلال الكوادر المخصصة للتثقيف الدوائي على رفع وعي أفراد المجتمع والممارسين الصحيين بظاهرة مقاوَمة مضادات الميكروبات، وفهمها بشكل أفضل، من خلال الاتصال، والتثقيف، والتعليم، والتدريب بفاعلية لتجنب استمرار ظهور حالات العدوى المقاوِمة للأدوية وانتشارها.