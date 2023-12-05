"الموارد البشرية بالشرقية" تُوَقع مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل في مجال خدمات العناية الطبية

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية -ممثلًا في وحدة الاستثمار الاجتماعي- مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات العناية الطبية.
مثّل فرع الوزارة في التوقيع المدير العام للفرع عبدالرحمن بن فهد المقبل؛ فيما مثّل الشركة، هشام بن عبدالعزيز المطلق.
وتهدف هذه المذكرة إلى مواصلة تفعيل دور الشركات المجتمعية في تشغيل الكوادر الوطنية؛ إسهامًا منها وتفعيلًا لدورها الرائد في جوانب الاستثمار المجتمعي، في سبيل المساهمة في رفع نسبة التوطين لدى منشآت القطاع الخاص، ومعدلات تمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وخفض نِسَب البطالة في المجتمع من خلال توفير فرص العمل وحث الشركات على تبني البرامج المتعلقة بتمكين أبناء وبنات الوطن، وتقليل كفاءة الإنفاق بالقطاع غير الربحي بسد الشواغر الوظيفية لديه من خلال برنامج "تضافر" لتوطين الوظائف.
وتأتي المذكرة تأكيدًا لحرص فرع الوزارة على تمكين وتأهيل الحالات التي ترعاها الوزارة، ودعمها بالبرامج التأهيلية والتدريبية، وتطوير قدراتهم في مجالات عدة، بالإضافة إلى فتح آفاقٍ للتعاون البنّاء والعمل المشترك مع شركات القطاع الخاص؛ لتوفير فرص العمل للمستفيدين ضمن برنامج "تضافر" لتوطين الوظائف؛ بما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة الكوادر الوطنية المؤهلة، وبما يحقق التنمية الشاملة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيل برنامج التحول الوطني من الرعوية إلى التمكين.