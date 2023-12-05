"الموارد البشرية بالشرقية" تُوَقع مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل في مجال خدمات العناية الطبية

وتهدف هذه المذكرة إلى مواصلة تفعيل دور الشركات المجتمعية في تشغيل الكوادر الوطنية؛ إسهامًا منها وتفعيلًا لدورها الرائد في جوانب الاستثمار المجتمعي، في سبيل المساهمة في رفع نسبة التوطين لدى منشآت القطاع الخاص، ومعدلات تمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وخفض نِسَب البطالة في المجتمع من خلال توفير فرص العمل وحث الشركات على تبني البرامج المتعلقة بتمكين أبناء وبنات الوطن، وتقليل كفاءة الإنفاق بالقطاع غير الربحي بسد الشواغر الوظيفية لديه من خلال برنامج "تضافر" لتوطين الوظائف.