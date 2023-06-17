240 ألف طالب وطالبة بـ"عسير" يؤدُّون اختبارات نهاية العام غدًا الأحد

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن الإدارة قد أقرت خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتي الإشراف التربوي "بنين وبنات"، ومكاتب التعليم، والإدارات المعنية، والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى بث رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور؛ لتهيئة الطلاب نفسيًا لأداء الاختبارات التحريرية والمتابعة الدائمة لأبنائهم وبناتهم طيلة فترة الاختبارات.