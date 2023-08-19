"تعليم جازان" تطلق حملة إعلامية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد

وتضمنت الحملة الإعلامية لتعليم جازان، إطلاق العديد من الرسائل الاتصالية الهادفة لنشر ثقافة الاستعداد لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي، وبث روح الحماس والدافعية في نفوس الطلبة وأولياء الأمور وأفراد المجتمع، وتعزيز التصورات الإيجابية عن برامج ومشاريع وزارة التعليم، ومبادراتها التطويرية لتسهيل تطبيقها ودعمها في تحقيق مستهدفاتها، وتغطية انطلاقة العام الدراسي إعلاميًّا، ورصد أبرز التجهيزات والمنجزات والبرامج، عبر العديد من المنتجات الإعلامية، شملت الأخبار الصحفية واللقاءات التلفزيونية والفيديوهات والمنشورات والإنفوجرافيك، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.