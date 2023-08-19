"تعليم جازان" تطلق حملة إعلامية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، حملة إعلامية للعودة للدراسة ضمن استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ، تحت شعار "العالم ينتظرك" وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية الفاعلة بالمنطقة.
وتضمنت الحملة الإعلامية لتعليم جازان، إطلاق العديد من الرسائل الاتصالية الهادفة لنشر ثقافة الاستعداد لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي، وبث روح الحماس والدافعية في نفوس الطلبة وأولياء الأمور وأفراد المجتمع، وتعزيز التصورات الإيجابية عن برامج ومشاريع وزارة التعليم، ومبادراتها التطويرية لتسهيل تطبيقها ودعمها في تحقيق مستهدفاتها، وتغطية انطلاقة العام الدراسي إعلاميًّا، ورصد أبرز التجهيزات والمنجزات والبرامج، عبر العديد من المنتجات الإعلامية، شملت الأخبار الصحفية واللقاءات التلفزيونية والفيديوهات والمنشورات والإنفوجرافيك، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأسهمت الشراكة المجتمعية لتعليم جازان مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية الفاعلة بالمنطقة، في دعم حملتها الإعلامية للعودة إلى الدراسة؛ حيث شاركت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها وصحة المنطقة، في نشر مواد الحملة الإعلانية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشاتها التابعة لها في مقارها الإدارية المختلفة والمستشفيات، إضافة إلى استثمار لوحات الدعاية والإعلان في الشوارع الرئيسية لنشر منتجات الحملة الإعلامية لتعليم جازان.
كما شاركت "غرفة جازان" ولجنة ريادة الأعمال التي تضم أكثر من 70 عضوًا في دعم الحملة الإعلامية، وتحفيز المجتمع للعودة للدراسة عبر الرسائل الترويجية التابعة لهم، وعبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما استثمرت الإدارة العامة باصات النقل المدرسي التابعة لها في نشر الحملة الإعلامية والترحيب بالطلاب والطالبات وتحفيزهم، خلال تجولها في الشوارع والأسواق الرئيسية بمدينة جيزان ومختلف محافظات المنطقة.