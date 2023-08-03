قافلة "طيف عزيز" تستقبل أكثر من 80 زائرًا وتقدم 30 استشارة بالقويعية

استقبلت قافلة "طيف عزيز"، إحدى مشاريع جمعية أسر التوحد بالشراكة مع "مركز طيف عزيز" للاضطرابات النمائية والسلوكية واضطراب طيف التوحد أكثر من 80 زائرًا في حديقة الملك عبدالله بمحافظة القويعية خلال يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023م.
وشهدت القافلة تواجد محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، وقدمت القافلة خلال الفترة نحو 30 استشارة مباشرة ورقمية، وبلغ عدد استخدام الاستبيان الإلكتروني 11 استبياناً.
وتتضمن القافلة حافلة مصممة لتكون عيادات متكاملة ومجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات المتطورة؛ لتساعد زوار القافلة على اكتشاف التوحد من خلال إجراء اختبارات ومقاييس مقننة وفعالة، كما تُمكِّن الزوار من خوض تجربة عيش التوحد الافتراضية.
وتهدف القافلة إلى مساندة أسرة ذوي اضطراب طيف التوحد وتقديم خدمات متعددة تشمل التوعية والاكتشاف المبكر للاضطراب باستخدام وسائل تقنية متطورة، وإيصال الخدمات الصحية من خلال ربطهم بمقدمي خدمات الرعاية وفق موقعهم الجغرافي، إضافة إلى تقديم الاستشارات المباشرة على أيدي كوادر متخصصة في المجال (حضورياً وعن بعد)، من خلال عيادة مجهزة داخل القافلة.