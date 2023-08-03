قافلة "طيف عزيز" تستقبل أكثر من 80 زائرًا وتقدم 30 استشارة بالقويعية

وتهدف القافلة إلى مساندة أسرة ذوي اضطراب طيف التوحد وتقديم خدمات متعددة تشمل التوعية والاكتشاف المبكر للاضطراب باستخدام وسائل تقنية متطورة، وإيصال الخدمات الصحية من خلال ربطهم بمقدمي خدمات الرعاية وفق موقعهم الجغرافي، إضافة إلى تقديم الاستشارات المباشرة على أيدي كوادر متخصصة في المجال (حضورياً وعن بعد)، من خلال عيادة مجهزة داخل القافلة.