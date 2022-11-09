"السعيدان" يتفقد منشآت التدريب التقني بجازان ويكرم قياداتها

وعبر مدير عام المنطقة في الختام عن عظيم شكره للمحافظ والنواب، لما يقدمونه من جهود مشكورة لتطوير العملية التدريبية، وفق مؤشرات الجودة، ليكون التدريب التقني والمهني رافداً رئيساً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما قدم شكره وتقدير للدكتور سعد بن عبدالعزيز السعيدان، لزيارته المنطقة، مثمناً له ذلك ومتمنياً أن تحقق هذه الزيارة أهدافها.