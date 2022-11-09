"السعيدان" يتفقد منشآت التدريب التقني بجازان ويكرم قياداتها

تفقد نائب المحافظ المساعد للتدريب الدكتور سعد بن عبدالعزيز السعيدان منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، في زيارة تمتد لثلاثة أيام، يرافقه خلالها مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس يزيد بن سعود السعود.
وتأتي هذه الزيارة؛ للوقوف على سير العملية التدريبية، ومدى جاهزية المباني ومرافقها، والتجهيزات التدريبية، فيما تشمل الزيارة الأقسام والتخصصات المهنية في المنشآت التدريبية.
كما كرم "السعيدان" قيادات المنشآت التدريبية المنتهية مدة تكليفهم، وذلك في مقر الإدارة العامة، والتقى بعدها في قاعة الاجتماعات بقيادات التدريب التقني والمهني بالمنطقة.
وأكد "السعيدان" خلال اللقاء؛ أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمامات القيادة العليا في المؤسسة، بتوجيهات معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، لجميع قطاعات التدريب التقني والمهني، على مستوى مملكتنا الغالية وذلك وفقاً لخطط وإستراتيجية المؤسسة، ولمواكبة رؤية المملكة 2030، وأن المنطقة تحظى بذات الاهتمام.
وعبر مدير عام المنطقة في الختام عن عظيم شكره للمحافظ والنواب، لما يقدمونه من جهود مشكورة لتطوير العملية التدريبية، وفق مؤشرات الجودة، ليكون التدريب التقني والمهني رافداً رئيساً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما قدم شكره وتقدير للدكتور سعد بن عبدالعزيز السعيدان، لزيارته المنطقة، مثمناً له ذلك ومتمنياً أن تحقق هذه الزيارة أهدافها.