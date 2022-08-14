أمير تبوك يطّلع على برامج جمعية الأمير فهد بن سلطان الخيرية

استقبل أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، الأمين العام لجمعية الأمير فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان.