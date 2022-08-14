أمير تبوك يطّلع على برامج جمعية الأمير فهد بن سلطان الخيرية

استقبل أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، الأمين العام لجمعية الأمير فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان.
وقدّم "اللحيدان" خلال الزيارة إلى الأمير فهد بن سلطان، تقريرًا مفصلًا عن إنجازات وبرامج الجمعية خلال الفترة الماضية.
واطلع أمير تبوك، على الخطط المستقبلية واستراتيجية العمل بالجمعية خلال الفترة المقبلة، التي تستهدف خدمة جميع شرائح المجتمع.
وأثنى الأمير فهد بن سلطان، على دور الجمعية والقائمين عليها؛ مشيدًا بما يحظى به القطاع الخيري بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
من جهته، أعرب أمين عام الجمعية، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته لأنشطة وبرامج الجمعية.