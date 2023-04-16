دعمًا لهم قبل عيد الفطر المبارك.. "أيتام جدة" تودع مليون ريال في حسابات الأيتام والأرامل

انتهت جمعية رعاية الأيتام بجدة التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اليوم الأحد من إيداع مليون ريال للأيتام والأرامل المسجلين لديها من بند زكاة المال عن طريق الحوالات السريعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر دعمًا لهم في الاستعداد لعيد الفطر المبارك.
كما تواصل الجمعية توزيع أكثر من 4000 وجبة ساخنة للأيتام وأسرهم خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ضمن حملتها "تصدق ليتيم".
وقال المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة الدكتور مهندس محمد ناقرو: إن مشروع دعم المستفيدين بالمبالغ النقدية والوجبات الغذائية، تأتي ضمن العديد من البرامج والمشروعات التي تنفذها الجمعية لدعم ومساندة مستفيديها وتحقيق قيم التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الكريم، وأن الجمعية تسعى مع شركائها وداعميها إلى تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين ورفع مستوى جودة حياتهم تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وشكر "ناقرو" جميع الكافلين والداعمين للأيتام بالجمعية، وتأتي في مقدمتهم منصة إحسان التي كانت ولاتزال جسرًا للإحسان إلى الأيتام وإسعادهم، وأشاد بتعاون ودعم الشركات والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال وعموم المجتمع، والذين كانوا سندًا وعونًا للجمعية في أداء رسالتها ومهامها الرعوية والتنموية، قائلاً: "كتب الله أجوركم، وأخلفكم خيرًا فيما أنفقتم، وبدعمكم يستمر الخير والعطاء، في بلد المجد والعلياء".
وأهاب "ناقرو" بأهل الخير من الميسورين المزيد من التعاون لتعزيز التكافل الاجتماعي والإحسان إلى اليتيم وأسرته، والمحافظة على هذه القيمة الإنسانية التي طالما عُرفت عن هذه البلاد المباركة حكومة وشعبًا.