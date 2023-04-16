دعمًا لهم قبل عيد الفطر المبارك.. "أيتام جدة" تودع مليون ريال في حسابات الأيتام والأرامل

وشكر "ناقرو" جميع الكافلين والداعمين للأيتام بالجمعية، وتأتي في مقدمتهم منصة إحسان التي كانت ولاتزال جسرًا للإحسان إلى الأيتام وإسعادهم، وأشاد بتعاون ودعم الشركات والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال وعموم المجتمع، والذين كانوا سندًا وعونًا للجمعية في أداء رسالتها ومهامها الرعوية والتنموية، قائلاً: "كتب الله أجوركم، وأخلفكم خيرًا فيما أنفقتم، وبدعمكم يستمر الخير والعطاء، في بلد المجد والعلياء".