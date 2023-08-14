محافظ ينبع يتفقد المرافق الصحية بمركز السميري للرعاية العاجلة

وقدم مدير شؤون المراكز، شرحًا موجزًا عن سير العمل في أقسام المراكز المختلفة، وعمليات التطوير التي شهدتها المراكز؛ موضحًا أن تجمع المدينة المنورة الصحي اعتمد مركز صحي السميري بمحافظة ينبع لتقديم خدماته على مدار الـ 24 ساعة، حرصًا على توفير خدمة طبية أسرع للحالات الباردة والمستقرة وتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى ينبع العام.