محافظ ينبع يتفقد المرافق الصحية بمركز السميري للرعاية العاجلة

زار محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم الاثنين، المرافق الصحية بالمحافظة؛ لتفقد المرافق الصحية والعيادات الخارجية الجديدة وطوارئ المستشفى والمختبر والأشعة والعيادات القديمة داخل المستشفى.
وكان في استقبال المحافظ، المدير التنفيذي للنطاق الصحي الرابع بتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور رفعت بن عبدالله أبوطالب، وعدد من قيادات صحة ينبع.
وشملت جولة محافظ ينبع، زيارة مرفق العيادات الخارجية الجديدة في مستشفى ينبع العام؛ حيث اطلع على الأقسام الطبية والعيادات.
كما أجرى جولة على الطوارئ وقسم الأشعة والمختبر والعيادات الخارجية القديمة، وأقسام أخرى في المستشفى.
عقب ذلك اجتمع المحافظ، بالمدير التنفيذي للنطاق الصحي الرابع، والمدير الطبي ومساعد شؤون المرضى، ومدير التمريض، وبعض مسؤولي المستشفى، وناقش معهم سير العمل واحتياجات المحافظة من الخدمات الطبية.
ثم زار محافظ ينبع، مركز صحي السميري للرعاية العاجلة، للاطلاع على سير العمل بالمركز والتجهيزات الطبية، والتقى القوى العاملة.
وقدم مدير شؤون المراكز، شرحًا موجزًا عن سير العمل في أقسام المراكز المختلفة، وعمليات التطوير التي شهدتها المراكز؛ موضحًا أن تجمع المدينة المنورة الصحي اعتمد مركز صحي السميري بمحافظة ينبع لتقديم خدماته على مدار الـ 24 ساعة، حرصًا على توفير خدمة طبية أسرع للحالات الباردة والمستقرة وتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى ينبع العام.
ويهدف المركز إلى توفير خدمات الرعاية الأولية الطارئة لأهالي المحافظة على مدار اليوم، ويشتمل على الفحص البصري والاستقبال وعيادة طبية وعيادتي ضماد وصيدلية.
كما تم دعم المركز بجميع التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة والكوادر المؤهلة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي تجمع المدينة المنورة الصحي، للرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسهيلاً للمراجعين والمرضى، وضمان تقديم خدمات صحية متميزة لمراجعي المركز.