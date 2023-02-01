هلال الباحة" يدشن برنامج "معالي المحافظ " لنشر ثقافة الإسعافات الأولية

ويتضمن البرنامج تدريب مجموعة من الأطفال على إتقان مهارات ومبادئ الإسعافات والإنعاش القلبي الرئوي وحالات الاختناق وانسداد مجرى الهواء، إضافة إلى إسعافات الإصابات الأكثر شيوعًا مثل الكسور، والنزيف، والحروق، إلى جانب التدريب على إسعاف الحالات الطارئة مثل حالات الصرع والربو، وطريقة تقييم الحالات الإسعافية وطلب المساعدة الفورية عن طريق الاتصال على الرقم 997.