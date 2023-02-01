هلال الباحة" يدشن برنامج "معالي المحافظ " لنشر ثقافة الإسعافات الأولية

دشن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، برنامج "معالي المحافظ " فريق الهمة، الذي يهتم بنشر ثقافة الإسعافات الأولية والتدريب على الإسعافات الأولية للفئة العمرية ما بين 12-8 أعوام بنين وبنات.
ويتضمن البرنامج تدريب مجموعة من الأطفال على إتقان مهارات ومبادئ الإسعافات والإنعاش القلبي الرئوي وحالات الاختناق وانسداد مجرى الهواء، إضافة إلى إسعافات الإصابات الأكثر شيوعًا مثل الكسور، والنزيف، والحروق، إلى جانب التدريب على إسعاف الحالات الطارئة مثل حالات الصرع والربو، وطريقة تقييم الحالات الإسعافية وطلب المساعدة الفورية عن طريق الاتصال على الرقم 997.
وأكد مدير الفرع الدكتور ثامر اسماعيل يتيم، أنه تم خلال البرنامج التدريبي تعريف المشاركين على مجالات التطوع في الهيئة، والمبادئ الأساسية السبع للحركة الدولية للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتقديم دورات عن مهارات الإلقاء والخطابة على يد نخبة من المدربين المتخصصين في تطوير الذات للأطفال.
وسيتم إعداد الأطفال المشاركين كمدربين على الإسعافات الأولية ليتمكنوا من تدريب أقرانهم بالمدارس، واندماجهم مع التطوع للمشاركة في أعمال الهيئة التطوعية، وتمثيل المملكة في المحافل والمشاركات الدولية.