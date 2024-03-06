محافظ شرورة يرعى احتفال يوم التأسيس بالمعهد الصناعي وكلية التقنية بالمحافظة

رعى محافظ محافظة شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، احتفال يوم التأسيس السعودي بالمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بشرورة، بفعاليات متنوعة، للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون، وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتنمية، بحضور منسوبي التدريب التقني بشرورة، وابتدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي، بعد ذلك زيارة الخيمة التراثية التي تواكب الماضي بمشاركة الإبل (الهجانة) والخيل والصقور والعرض الكشفي.