محافظ شرورة يرعى احتفال يوم التأسيس بالمعهد الصناعي وكلية التقنية بالمحافظة

رعى محافظ محافظة شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، احتفال يوم التأسيس السعودي بالمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بشرورة، بفعاليات متنوعة، للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون، وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتنمية، بحضور منسوبي التدريب التقني بشرورة، وابتدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي، بعد ذلك زيارة الخيمة التراثية التي تواكب الماضي بمشاركة الإبل (الهجانة) والخيل والصقور والعرض الكشفي.
وتحدّث محافظ شرورة خلال الحفل عن هذه المناسبة الوطنية الغالية، مستعرضاً أهم الإنجازات والتطوير التي تشهدها المملكة وأصبحت من الدول العربية المتقدمة في الحضارات وشتى المجالات، كما سأل الله تعالى أن يُديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله-.
وثمَّن الجهود التي بذلت من منسوبي المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بشرورة للاحتفاء بيوم التأسيس وتعزيز الوطنية والانتماء لتعريف المتدربين بهذا التاريخ والذي يحمل بطياته تاريخاً عريقاً وحاضراً مجيداً، امتد لثلاثة قرون من مسيرة وطن العز والشموخ.