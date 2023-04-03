اجتماع "تقني مكة" يناقش رفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة بالتدريب والتوظيف

وأكد "القرني" أن هذا المجلس يأتي امتدادًا لسلسلة من المجالس الاستشارية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مناطق السعودية؛ بهدف تأطير العمل المهني، ورفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة بالتدريب والتوظيف، بما يتيح تبادُل الخبرات، وتوحيد الجهود بين قطاعات التدريب والقطاع الخاص والجهات الداعمة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو سوق العمل، وتلبية احتياجات قطاعات العمل من الفنيين والمهنيين السعوديين، الذين يُعدُّون أهم الركائز لبرنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يُعدُّ أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وكذلك تحقيق الكفاءة والاستدامة في التوسع الكمي والنوعي في البرامج و التخصصات.