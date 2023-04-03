اجتماع "تقني مكة" يناقش رفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة بالتدريب والتوظيف

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة اجتماع مجلسها الاستشاري عن بُعد، وذلك برئاسة المدير العام للإدارة مرعي بن سعد القرني، وحضور ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وقيادات المنشآت التدريبية كافة بالمنطقة، وممثلي معاهد التدريب الأهلي وريادة الأعمال والشراكات الاستراتيجية.
وأكد "القرني" أن هذا المجلس يأتي امتدادًا لسلسلة من المجالس الاستشارية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مناطق السعودية؛ بهدف تأطير العمل المهني، ورفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة بالتدريب والتوظيف، بما يتيح تبادُل الخبرات، وتوحيد الجهود بين قطاعات التدريب والقطاع الخاص والجهات الداعمة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو سوق العمل، وتلبية احتياجات قطاعات العمل من الفنيين والمهنيين السعوديين، الذين يُعدُّون أهم الركائز لبرنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يُعدُّ أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وكذلك تحقيق الكفاءة والاستدامة في التوسع الكمي والنوعي في البرامج و التخصصات.
وأوضح "القرني" دور المجلس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة من حيث تأهيل وتطوير الموارد البشرية والقوى العاملة، ورفع الطاقة الاستيعابية بالشكل الذي يحقق التنمية المستدامة، وبناء الشراكات الاستراتيجية في قطاع الأعمال، وكذلك التشديد على نشر الوعي لدى المجتمع بأهمية العمل التقني والمهني، وتشجيع الاستثمار في مجال التدريب الأهلي وريادة الأعمال، والتوسع في المجالات التدريبية المتعددة التي تقدم الخطط الوطنية، وتشارك فيها، وتساعد في تحقيقها.