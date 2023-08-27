انطلاق الحملة العلاجية التوعوية لصحة الفم والأسنان بثول

وتتكوّن العيادات المتنقّلة من حافلة بداخلها وحدتا طب أسنان، وكرسي طب أسنان متحرك، وتنقسم إلى عيادتين منفصلتين، كل عيادة منهما مجهّزة بجميع الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة، ويتوفّر فيها جهاز الأشعّة السينية، وأجهزة الاستشعار، والتعقيم، ووحدة صيدلية فيها أهمّ الأدوية المتوقّع استخدامها لمرضى صحة الفم والأسنان.