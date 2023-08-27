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انطلاق الحملة العلاجية التوعوية لصحة الفم والأسنان بثول
تحت شعار "من أجل ابتسامتكم نصل إليكم" تستمرّ 5 أيام
انطلقت الحملة العلاجية التوعوية لصحة الفم والأسنان بمركز ثول بمحافظة جدة، اليوم الأحد، تحت شعار "من أجل ابتسامتكم نصل إليكم"، وتستمرّ لمدة خمسة أيام في المركز الحضاري بثول لخدمة الأهالي.
أطلق الحملةَ برنامجُ التطوع والشراكة المجتمعية "لنبادر" بمحافظة جدة، بالتعاون مع مستشفى الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز والشؤون الصحية بجدة، ممثّلة في مركز صحي ثول.
وتتكوّن العيادات المتنقّلة من حافلة بداخلها وحدتا طب أسنان، وكرسي طب أسنان متحرك، وتنقسم إلى عيادتين منفصلتين، كل عيادة منهما مجهّزة بجميع الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة، ويتوفّر فيها جهاز الأشعّة السينية، وأجهزة الاستشعار، والتعقيم، ووحدة صيدلية فيها أهمّ الأدوية المتوقّع استخدامها لمرضى صحة الفم والأسنان.