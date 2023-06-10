"بيئة مكة" تنظم حملة لتنظيف شواطئ محافظة جدة

نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، حملةً لتنظيف شواطئ محافظة جدة.
انطلقت الحملة بمشاركة أمانة المحافظة، ممثلة في وكالة الرقابة البحرية والسواحل وهيئة الهلال الأحمر السعودي وحرس الحدود "قطاع جدة"، وأكثر من 20 غوّاصًا؛ لتحقيق الانتماء وتنمية الوعي الاجتماعي والبيئي بين أفراد المجتمع.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن الحملة تسعى لتحقيق أعلى مستويات النظافة والسلوك الحضاري الإيجابي.
وأكد "الخليف" حرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مع الجهات ذات العلاقة على مواكبة المناسبات البيئية العالمية والوطنية، عبر نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، وتنفيذ الخطط البيئية؛ للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوه إلى مشاركة المتطوعين الذين أسهموا بشكل كبير في إزالة الكثير من المخلّفات في "شاطئ لؤلؤة أبحر" في جدة، ضمن مبادرات الفرع التي تهدف إلى استقطاب أكبر شريحة من المتطوّعين للتعبير عن حبّهم للوطن عبر نشر رسالة الحفاظ على البيئة، وجعل الشواطئ خالية من الملوثات.
يأتي ذلك تماشيًا مع قيم وزارة البيئة تجاه المسؤولية المجتمعية، عبر طرح وتنفيذ المبادرات والفعاليات التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في المجتمع الذي ننتمي إليه.
ويحتفل باليوم العالمي للمحيطات في 2023، تحت شعار "محيطاتنا هي مستقبلنا" لتسليط الضوء على أهمية دور المحيطات، والتنبيه من عواقب الممارسات البشرية الضارّة مثل الإفراط في استغلال مصائد الأسماك، والصيد غير المشروع وغير المنظم، والتلوث البحري.