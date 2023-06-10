"بيئة مكة" تنظم حملة لتنظيف شواطئ محافظة جدة

ونوه إلى مشاركة المتطوعين الذين أسهموا بشكل كبير في إزالة الكثير من المخلّفات في "شاطئ لؤلؤة أبحر" في جدة، ضمن مبادرات الفرع التي تهدف إلى استقطاب أكبر شريحة من المتطوّعين للتعبير عن حبّهم للوطن عبر نشر رسالة الحفاظ على البيئة، وجعل الشواطئ خالية من الملوثات.