جمعية الإدارة الصحية تحصد "جائزة التحفيز" من وزير الصحة

كُرِّمت الجمعية السعودية للإدارة الصحية، ممثلة في نادي تطوع الإداري الصحي، ضمن الجائزة التكريمية لقاء الفوز بمبادرة "رصد تجارب التحفيز والتكريم للتطوع الصحي"، في مسار الجمعيات الصحية، برعاية وزير الصحة، وبحضور مساعد الوزير الدكتور محمد العبد العالي، التي أطلقها مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد العزيز آل دايل: إن الجمعية ماضية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة.
وتأتي مبادرات التحفيز والتكريم التي تقدمها الجمعية ممثلة في ناديها التطوعي على رأس مستهدفاتنا.
كما توجّه بالشكر لرئيس نادي تطوع الإداري الصحي، وفريق عمله، على الإنجازات المحققة.
وأضاف: أن الجائزة لم تحصل عليها الجمعية، ممثلة في ناديها، إلا بجهود أبطال النادي القائمين على إنجاح هذه المبادرات الوطنية النوعية.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس نادي تطوع الإداري الصحي، الأخصائي أول إدارة صحية ثامر بن عبد الله الدرعان؛ أن مشاركة النادي تأتي بهدف تعزيز دور الجمعية، ممثلة في ناديها في منظومة التحفيز والتكريم.
وأوضح أن ذلك للمشاركة بالأعمال التطوعية والمجتمعية في جميع المبادرات الصحية، التي من شأنها خدمة القطاع الصحي، بما يتوافق ورؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره لوزير الصحة ووزارة الصحة ممثلة في مركز التطوع الصحي على مبادرات وبرامج الجائزة التكريمية، لقاء الفوز في مبادرة "رصد تجارب التحفيز والتكريم للتطوع الصحي" في مسار الجمعيات الصحية وجميع المتطوعين الذين ساهموا في إنجاح المشاركات التطوعية، وشركاء النجاح داخل الجمعية وناديها.