جمعية الإدارة الصحية تحصد "جائزة التحفيز" من وزير الصحة

وأوضح أن ذلك للمشاركة بالأعمال التطوعية والمجتمعية في جميع المبادرات الصحية، التي من شأنها خدمة القطاع الصحي، بما يتوافق ورؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره لوزير الصحة ووزارة الصحة ممثلة في مركز التطوع الصحي على مبادرات وبرامج الجائزة التكريمية، لقاء الفوز في مبادرة "رصد تجارب التحفيز والتكريم للتطوع الصحي" في مسار الجمعيات الصحية وجميع المتطوعين الذين ساهموا في إنجاح المشاركات التطوعية، وشركاء النجاح داخل الجمعية وناديها.