"قافلة طب الأسنان" تقدّم خدماتها المتكاملة لمنسوبي تطوير المناطق الجبلية بجازان

وقدم مديرُ عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد، شكرَه وتقديرَه لرئيس الجامعة والفريق الطبي على هذه المبادرة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المنطقة ضمن مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.