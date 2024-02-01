"قافلة طب الأسنان" تقدّم خدماتها المتكاملة لمنسوبي تطوير المناطق الجبلية بجازان

شاركت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، اليوم، في مبادرة "قافلة طب الأسنان"، التي أطلقتها كلية طب الأسنان بجامعة جازان، بقاعة التدريب في مقر الهيئة.
ويقدم الفريقُ الطبي في هذه القافلة خدماتٍ علاجية واستشارات طبية متكاملة، ونشر التوعية بصحة الفم والأسنان لمنسوبي الهيئة.
وقدم مديرُ عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد، شكرَه وتقديرَه لرئيس الجامعة والفريق الطبي على هذه المبادرة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المنطقة ضمن مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.
يشار إلى أن هذا البرنامج التوعوي يأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين الهيئة وجامعة جازان.