برعاية مدير "صحة مكة".. "براء أبدان" يوقع اتفاقيات تعاون في مجال التطوع

برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، وقع فريق براء أبدان التطوعي، إحدى الفرق المعتمدة بصحة مكة المكرمة، عددًا من اتفاقيات التعاون المشترك في مجال التطوع الصحي، بمكة المكرمة.
كما احتفل الفريق بختام أعماله التطوعية للعام الماضي 2022م حيث حقق 9616 ساعة عمل تطوعية، كما أقام 9 مبادرات، استفاد منها 3350 شخصًا من خلال البرامج التي قدمها الفريق لأهالي مكة المكرمة من ذوي الهمم.
من جانب آخر، ذكر المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي؛ أن صحة مكة المكرمة تحرص على إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والحملات التوعوية، والمبادرات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مجال التوعية والتثقيف الصحي؛ سعيًا منها إلى نشر وتعزيز الوعي والتثقيف الصحي لمختلف شرائح المجتمع.