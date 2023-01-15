برعاية مدير "صحة مكة".. "براء أبدان" يوقع اتفاقيات تعاون في مجال التطوع

من جانب آخر، ذكر المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي؛ أن صحة مكة المكرمة تحرص على إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والحملات التوعوية، والمبادرات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مجال التوعية والتثقيف الصحي؛ سعيًا منها إلى نشر وتعزيز الوعي والتثقيف الصحي لمختلف شرائح المجتمع.