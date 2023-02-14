"صحة الطائف": 21 مليون ريال عوائد 270 ألف ساعة تطوعية في 2022

استطاعت إدارة التطوع الصحي بصحة الطائف، طرح عدد 321 فرصة تطوعية خلال عام ٢٠٢٢، تطوع بها 6488 متطوعاً -3842 "ذكور" 2646 "إناث"-؛ محققة 270 ألف ساعة تطوعية استفاد منها 337 ألف مستفيد بقيمة اقتصادية تقدر بأكثر من 21.7 مليون ريال.
وذكر مدير إدارة التطوع الصحي بصحة الطائف الدكتور عبدالرحيم المالكي، أن إدارته استطاعت استقطاب عديدٍ من المتطوعين الصحيين الذين يقومون بخدمة المرضى من خلال الفرص التي يتم طرحها من خلال منصة التطوع الصحي سواء خدمات علاجية أو وقائية أو خدمات مساندة وسد الاحتياج في مختلف المنشآت الصحية.
يُذكر أن مدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور أحمد الغزواني، قد كرّم إدارة التطوع الصحي بصحة الطائف نظير الجهود التي قدمتها خلال عام ٢٠٢٢.