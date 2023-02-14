"صحة الطائف": 21 مليون ريال عوائد 270 ألف ساعة تطوعية في 2022

وذكر مدير إدارة التطوع الصحي بصحة الطائف الدكتور عبدالرحيم المالكي، أن إدارته استطاعت استقطاب عديدٍ من المتطوعين الصحيين الذين يقومون بخدمة المرضى من خلال الفرص التي يتم طرحها من خلال منصة التطوع الصحي سواء خدمات علاجية أو وقائية أو خدمات مساندة وسد الاحتياج في مختلف المنشآت الصحية.