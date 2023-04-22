شاهد.. "الناشري" يعايد مرضى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ضمن مبادرة "عيدكم عيدنا"

زار رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن بجدة طلال بن محمد الناشري، نيابة عن أعضاء الجمعية، المرضى المنومين في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة؛ لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، ومشاركتهم فرحة العيد السعيد، والمساهمة في رسم البسمة على وجوههم، وذلك ضمن مبادرة "عيدكم عيدنا" السنوية للمرضى في المستشفيات.
وتم خلال الزيارة تهنئة المرضى المنومين بمناسبة عيد الفطر المبارك والاطمئنان على صحتهم وتبادل الحديث معهم وتقديم الهدايا العينية ودعم روحهم المعنوية، ونشر أجواء البهجة والسعادة في نفوسهم، وإشراك الكادرين التمريضي والإداري المكلفين في بهجة العيد.
وتأتي المبادرة ضمن المشاركات الاجتماعية التي تقدمها الجمعية بالتعاون مع مجمع الملك عبدالله الطبي؛ لإدخال الفرحة على قلوب المرضى المنومين الذين منعتهم حالتهم الصحية من قضاء أيام العيد بين أسرهم.
وفي نهاية الزيارة، قدّم "الناشري" الشكر للمسؤولين في المجمع الطبي على حسن الاستقبال، مشيداً بالرعاية التي يتلقاها المرضى، ومتمنياً لجميع المرضى الشفاء العاجل.