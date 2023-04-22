شاهد.. "الناشري" يعايد مرضى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ضمن مبادرة "عيدكم عيدنا"

زار رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن بجدة طلال بن محمد الناشري، نيابة عن أعضاء الجمعية، المرضى المنومين في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة؛ لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، ومشاركتهم فرحة العيد السعيد، والمساهمة في رسم البسمة على وجوههم، وذلك ضمن مبادرة "عيدكم عيدنا" السنوية للمرضى في المستشفيات.