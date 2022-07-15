مرضى الفشل الكلوي بمركز دافيتا في صبيا يكرمون الكادر الطبي

كرّم مرضى الفشل الكلوي الكادر الطبي بمركز دافيتا بمحافظة صبيا؛ نظير حسن التعامل والخدمة التي يتلقونها بالمركز، من خلال حفل ودروع ورقصات شعبية على طريقة المرضى.
وقال عدد منهم عن هذه المبادرة: أعددنا هذه المناسبة البسيطة لتقديم رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل العاملين بالمركز؛ في ظل العناية والاهتمام بصحتنا، ولما بذلوه من جهد جبار في سبيل علاجنا مع مراعاة الحالة النفسية لكل مريض.
وأضافوا: تقدمنا بالشكر والتقدير للكادر الطبي وعلى رأسهم الاستشاري الدكتور أحمد فودة، والدكتور ثامر اسماعيل، والدكتور هاني عبدالسلام، والدكتورة أسماء عزالدين، ولكل من الإخصائية الاجتماعية فاطمة قميري، وأخصائية التغذية أبرار مكين، ومرام غامري، وسميرة شار، ورئيس التمريض ميكو، وجميع جهاز التمريض.
وتخلل الحفل تقديم درع تذكاري مقدم من الشيخ محمد أحمد شار.