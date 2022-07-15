مرضى الفشل الكلوي بمركز دافيتا في صبيا يكرمون الكادر الطبي

وقال عدد منهم عن هذه المبادرة: أعددنا هذه المناسبة البسيطة لتقديم رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل العاملين بالمركز؛ في ظل العناية والاهتمام بصحتنا، ولما بذلوه من جهد جبار في سبيل علاجنا مع مراعاة الحالة النفسية لكل مريض.