تدشين المرحلة الثالثة من مشروع مدارس "عسير الخضراء"

وقال المساعد للشؤون التعليمية بتعليم عسير الدكتور سعيد آل ربيع: إن المشروع يهدف إلى تحويل المدارس إلى واحات خضراء ذات بيئة جاذبة، واستغلال ما يمكن من المساحات للزراعة والتشجير، فضلًا عن نشر ثقافة المحافظة على البيئة لدى النشء.