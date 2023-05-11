تدشين المرحلة الثالثة من مشروع مدارس "عسير الخضراء"

دشنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بمركز التدريب الكشفي بأبها، اليوم الخميس؛ المرحلة الثالثة من مشروع مدارس عسير الخضراء، بزراعة 600 شتلة من أشجار المورينجا.
يأتي ذلك بالشراكة مع وقف الوالدين الاجتماعي الخيري، وبمشاركة 150 كشّافًا وقائدًا من كشافة تعليم المنطقة.
وقال المساعد للشؤون التعليمية بتعليم عسير الدكتور سعيد آل ربيع: إن المشروع يهدف إلى تحويل المدارس إلى واحات خضراء ذات بيئة جاذبة، واستغلال ما يمكن من المساحات للزراعة والتشجير، فضلًا عن نشر ثقافة المحافظة على البيئة لدى النشء.
يذكر أن مبادرة مدارس عسير الخضراء تعدّ من أكبر المشروعات البيئية على مستوى المنطقة، وتستهدف أكثر من 40 ألف طالب وطالبة، تحت شعار "مدارس عسير الخضراء".