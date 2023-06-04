"الأمر بالمعروف" تنظم ورشة عمل لمنسوبي الشؤون الميدانية حول "معززات الأمن الفكري"

نظمت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية، ورشة عمل بعنوان: (معززات الأمن الفكري).
وتفصيلاً، خصصت الورشة لمنسوبي وكالة الشؤون الميدانية والقضايا بقاعة الاجتماعات بديوان الرئاسة، وقدمها الشيخ محمد بن إبراهيم السبر مدير الدراسات بوحدة الأمن الفكري.
وتناولت الورشة عدة محاور من أبرزها مفاهيم الأمن الفكري، وأهميته في مواجهة التيارات والشبهات الفكرية المعاصرة، ومعززاته التربوية والوقائية، بما يسهم إيجابياً في درء مهددات أمن المجتمع، من خلال السمع والطاعة في المعروف، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والرجوع للعلماء المعتبرين، والحذر من التفرق والتحزب، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن الفكري.
وتحظى هذه الورش بمتابعة واهتمام الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند لتعزيز مفهوم الانتماء للوطن، تحقيقاً لأحد أبرز أهداف الرئاسة العامة.