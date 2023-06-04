"الأمر بالمعروف" تنظم ورشة عمل لمنسوبي الشؤون الميدانية حول "معززات الأمن الفكري"

وتناولت الورشة عدة محاور من أبرزها مفاهيم الأمن الفكري، وأهميته في مواجهة التيارات والشبهات الفكرية المعاصرة، ومعززاته التربوية والوقائية، بما يسهم إيجابياً في درء مهددات أمن المجتمع، من خلال السمع والطاعة في المعروف، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والرجوع للعلماء المعتبرين، والحذر من التفرق والتحزب، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن الفكري.