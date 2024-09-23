المالكي: الاحتفال بيوم الوطن فرصة لتأكيد الانتماء والاعتزاز بما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات

رفع سلطان بن سعد المالكي، المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود -حفظه الله- أمير منطقة الباحة، وللحكومة الرشيدة، ولشعب السعودية الكريم؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ94 للمملكة.
وأكد أن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة احتفال بذكرى عظيمة لترسيخ وحدة ولحمة وترابط المملكة العربية السعودية.
وقال المالكي: "تطل علينا ذكرى اليوم الوطني الـ94 وقد بلغت المملكة العربية السعودية بعد مسيرة طويلة من البذل والعطاء ذروة مراتب التقدم والازدهار".
وأضاف بأن هذه المناسبة فرصة لتعزيز الفخر بالانتماء لهذا الوطن، والاعتزاز بما تحقق من إنجازات رائدة في مختلف المجالات، منها هيئة الهلال الأحمر السعودي بتعزيز الخدمات الإسعافية بالحفاظ على الروح البشرية، وخدمة الإنسان، ومشاركة المجتمع، في ظل حرص القيادة على نماء وازدهار الوطن.
واختتم مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة كلمته سائلاً اللهَ العلي القدير أن يحفظ بلادنا، ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.