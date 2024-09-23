المالكي: الاحتفال بيوم الوطن فرصة لتأكيد الانتماء والاعتزاز بما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات

رفع سلطان بن سعد المالكي، المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود -حفظه الله- أمير منطقة الباحة، وللحكومة الرشيدة، ولشعب السعودية الكريم؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ94 للمملكة.