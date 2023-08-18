مدير تعليم جازان يتفقد مدارس الإسكان بالمنطقة للوقوف على جاهزيتها

وفي التفاصيل، أكد "عقدي" اهتمام وزارة التعليم بمدارس التعليم العام في المنطقة ، وحرصها على تهيئتها لاستقبال الطلاب والطالبات مطلع العام الدراسي الجديد، مبيناً أن مجمع المدارس الحكومية بإسكانات المنطقة حظيت باهتمام خاص من معالي وزير التعليم، الذي وجه بإعادة تأهيلها وترميمها في مشروع خاص نفذته شركة تطوير للمباني، منوهاً بجهود مديري ومديرات المدارس لضمان جاهزية هذه المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، مقدماً شكره وتقديره لهم.