مدير تعليم جازان يتفقد مدارس الإسكان بالمنطقة للوقوف على جاهزيتها

تفقد مدير عام التعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، عدداً من مدارس التعليم العام والمجمعات التعليمية التابعة بإسكانات منطقة جازان، للوقوف على جاهزيتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ الأحد القادم.
وفي التفاصيل، أكد "عقدي" اهتمام وزارة التعليم بمدارس التعليم العام في المنطقة ، وحرصها على تهيئتها لاستقبال الطلاب والطالبات مطلع العام الدراسي الجديد، مبيناً أن مجمع المدارس الحكومية بإسكانات المنطقة حظيت باهتمام خاص من معالي وزير التعليم، الذي وجه بإعادة تأهيلها وترميمها في مشروع خاص نفذته شركة تطوير للمباني، منوهاً بجهود مديري ومديرات المدارس لضمان جاهزية هذه المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، مقدماً شكره وتقديره لهم.
وتأتي هذه الجولات التفقدية للوقوف على جاهزية هذه المدارس، وبحث وتأمين احتياجاتها المختلفة، بهدف توفير البيئة التعليمية الآمنة للطلاب والطالبات، ومدى تلبيتها لاحتياجاتهم المختلفة، وذلك ضمن استعدادات الإدارة العامة لانطلاق العام الدراسي الجديد 1445 هـ.
وشملت جولات مدير عام التعليم بالمنطقة مدارس إسكاني الخارش والسهي التابعة لمكتب تعليم صامطة، ومدارس إسكاني رمادة والحصمة التابعة لمكتب تعليم المسارحة والحرث ومدارس إسكان الروان التابع لمكتب تعليم العارضة.