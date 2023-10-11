"عون" لتأهيل مدمني المخدرات تعلن تفاصيل مقرها الجديد بأبها

أعلنت جمعية "عون" لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات، اليوم الأربعاء، تفاصيل مشروع مقرها الجديد في حي ذره بمدينة أبها في منطقة عسير، بدعم وتمويل من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مقر دائم للجمعية، يمكن استخدامه كنموذج قابل للتطبيق على مستوى المملكة، يجمع بين العلاج والرعاية اللاحقة، وتعزيز الخدمات المقدمة من الموظفين والموظفات.
ومن المتوقع أن يُسهم المبنى الجديد بفضل تصميمه الاستثنائي، والذي يُعنى بتضمين عوامل الإنسان والبيئة والجودة، في تعزيز الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة، ومساعدة أسر المدمنين وحماية المجتمـع وفق التطلعات الواعدة لرؤية المملكة 2030، واستراتيجية منطقة عسير الطموحة.
وأوضحت الجمعية أن المقر الجديد يتضمن إنشاء مبنى مركزي، مكون من أربعة أدوار بمساحات كبيرة، إضافة لعدد من المباني الخارجية والمساحات الواسعة؛ حيث يشمل المشروع العديد من المرافق البارزة ومنها:
- مركز علاج وسكن للمتعافين من المخدرات بواقع 42 سريرًا فندقيًا.
- قاعات دراسية "عن بُعد" وورش تدريبية تقنية لإكمال التعليم والتدريب للمتعافين.
- مسرح ومصلى ومجلس "عون" لتنفيذ الفعاليات والمناسبات وبرامج الوقاية من المخدرات والعلاج الجمعي.
- مركز رياضي وممشى على كامل المبنى وجلسات خارجية لتنفيذ برامج العلاج اللاحقة.
- مطعم ومطبخ لخدمة المتعافين أثناء تنفيذ الرعاية اللاحقة.
- عيادات طبية ونفسية واجتماعية "رجال - نساء" لتنفيذ البرامج العلاجية.
وفي هذا السياق، قال مدير إدارة المشاريع بمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية فهد المبرز: إن المؤسسة حرصت على دعم هذا المشروع؛ نظرًا لأهميته ومساهمته في علاج فئة الشباب والفتيات الذين أصبحوا ضحية للمخدرات وإعادتهم للانخراط في المجتمع بعد علاجهم.
وأضاف: إن دعم هذا المشروع يأتي كذلك في إطار دور المؤسسة المجتمعي، والحرص على الإصلاحيات المجتمعية عبر المشاركة في مثل هذه المشروعات التي تنعكس إيجابًا على المجتمع بشكل عام والأسرة المتضررة بشكل خاص.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية "عون" د. سعيد بن علي الأحمري، أهمية المشروع في تمكين رؤية الجمعية ورسالتها في تحقيق الرعاية الوقائية والعلاجية المثلى لمدمني المخدرات، خلال تقديم خدمات التأهيل والعلاج لمدمني المخدرات، ورعاية أسرهم، وتوعية المجتمع، من منطلق ديني ووطني، عبر برامج وخدمات نوعية، بمنطقة عسير.
يُذكر أن جمعية "عـون" لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات جمعية متخصصة ومرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم "2225".