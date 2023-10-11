"عون" لتأهيل مدمني المخدرات تعلن تفاصيل مقرها الجديد بأبها

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة المشاريع بمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية فهد المبرز: إن المؤسسة حرصت على دعم هذا المشروع؛ نظرًا لأهميته ومساهمته في علاج فئة الشباب والفتيات الذين أصبحوا ضحية للمخدرات وإعادتهم للانخراط في المجتمع بعد علاجهم.