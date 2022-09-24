مدير "تعليم محايل" بمناسبة اليوم الوطني: خطوات مخلصة لبناء الوطن.. ورؤية عظيمة لبناء الإنسان

قال منصور بن عبدالله آل شريم، مدير تعليم محايل عسير، بمناسبة اليوم الوطني الـ92: "في هذا اليوم المبارك، الذكرى الثانية والتسعين، في تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له -بإذن الله- المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه-، يطيب لنا أن نعبِّر عن مشاعر الفرح والاعتزاز والفخر والانتماء لهذا الوطن (هي لنا دار)، هذا الشعار الغالي علينا جميعًا، ونشرف بأن يكون هذا الوطن لنا دارًا".