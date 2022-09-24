مدير "تعليم محايل" بمناسبة اليوم الوطني: خطوات مخلصة لبناء الوطن.. ورؤية عظيمة لبناء الإنسان

قال منصور بن عبدالله آل شريم، مدير تعليم محايل عسير، بمناسبة اليوم الوطني الـ92: "في هذا اليوم المبارك، الذكرى الثانية والتسعين، في تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له -بإذن الله- المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه-، يطيب لنا أن نعبِّر عن مشاعر الفرح والاعتزاز والفخر والانتماء لهذا الوطن (هي لنا دار)، هذا الشعار الغالي علينا جميعًا، ونشرف بأن يكون هذا الوطن لنا دارًا".
وأردف: "فباسم منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم محايل عسير كافة يسرُّنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، وإلى سمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله–، وإلى سمو سيدي أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، بهذه الذكرى الغالية، وإلى الأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، ولهذا الوطن المجيد الذي ننعم فيه بنِعَم كثيرة من الأمن والاستقرار والرخاء".
وتابع: "نحن في هذا العام، وكل عام، نحتفل بهذه الذكرى (ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية) عقب الشتات والفُرقة والخوف والجوع، بوطن متآلف، وطن واحد بقيادة رشيدة. نحن الآن دولة عظمى على مستوى العالم في كل المناشط، في مقدمة الدول فيما يتعلق بالتعليم؛ فمنصة مدرستي أصبحت منصة عالمية، وتعد مكتسبًا لوزارة التعليم، ومستمرة وموجودة لتقديم الخدمات كافة".
وأوضح أن "التعليم في المملكة العربية السعودية يحظى برعاية كريمة وبدعم سخي من قيادتنا الرشيدة. وفي هذا العام هناك تطورات على مستوى التعليم في كل مجالاته.. هناك الفصول الثلاثة، ومسارات التعليم للمرحلة الثانوية التي تُعِدُّ الطالب والطالبة إلى سوق العمل وفق احتياجاته ووفق ميوله، وكثير من التطوير الكبير في كل المناهج الدراسية التي تتواكب مع عصر النهضة التي نعيشها الآن بفضل من الله".
وأضاف: "شكرًا لقيادتنا الرشيدة على كل ما نحظى به، شكرًا سمو سيدي أمير المنطقة على ما يُقدَّم من دعم كبير لنا في التعليم في المنطقة، شكرًا معالي وزير التعليم وقيادات الوزارة كافة. أسأل الله أن يحفظ لنا هذا الوطن وقيادته الرشيدة، وأن ينصر جنود الوطن المرابطين على الحد، ويحفظ الجميع".