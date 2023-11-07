"صحة حائل" تنظّم فعالية "اليوم العالمي للجودة 2023"

نظّمت المديريةُ العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة الجودة ومراقبة المخرجات، اليوم الثلاثاء؛ فعاليةَ "اليوم العالمي للجودة 2023"، تحت شعار "إدراك قدراتك التنافسية"، بقاعة التدريب في مركز الأزمات والكوارث.
جاء ذلك بحضور مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات الدكتور مشعل عبدالله النعيس، وحضور عددٍ من القيادات الصحية والعاملين في القطاعين العام والخاص، وتجمع حائل الصحي.
يُذكر أنّ تفعيل أنشطة اليوم العالمي للجودة 2023 في "صحة حائل"، يتوافق مع شعار الجودة لهذا العام، والذي يهدف إلى حثّ الجهود المشتركة؛ لخلق بيئة تساعد الموظّفين في تحسين إنتاجيتهم وتحمّلهم مسؤوليات جديدة.