"صحة حائل" تنظّم فعالية "اليوم العالمي للجودة 2023"

جاء ذلك بحضور مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات الدكتور مشعل عبدالله النعيس، وحضور عددٍ من القيادات الصحية والعاملين في القطاعين العام والخاص، وتجمع حائل الصحي.