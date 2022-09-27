ورشة عمل لاعتماد إستراتيجية السلامة المرورية في منطقتي تبوك ونيوم

واستعرضت الورشة في عرض تعريفي "إستراتيجية السلامة المرورية" والتحديات الرئيسة لها والمبادرات، والدور المطلوب من الشركاء الرئيسيين من القطاعات الحكومية والخاصة لتبني هذه الإستراتيجية، كما تم خلال الورشة في جلسة تفاعلية تحديد الوضع الراهن للسلامة المرورية في منطقتي تبوك ونيوم, ومعالجته استناداً إلى أفضل المعايير الدولية ووفقاً للإطار العالمي والذي يركز على تحقيق طرق ومجتمع ومركبات وسرعات أكثر أمناً في المناطق الحيوية والمحورية.