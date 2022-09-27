ورشة عمل لاعتماد إستراتيجية السلامة المرورية في منطقتي تبوك ونيوم

نظمت اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية بمنطقة تبوك اليوم، بالتعاون مع شركة نيوم، ورشة عمل مشتركة لعمل تصميم "إستراتيجية السلامة المرورية" في منطقتي تبوك ونيوم، وذلك بفندق جراند ملينيوم بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وبمشاركة 40 متحدثاً من مختلف الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بالسلامة المرورية وعدد من الخبراء الدوليين.
واستعرضت الورشة في عرض تعريفي "إستراتيجية السلامة المرورية" والتحديات الرئيسة لها والمبادرات، والدور المطلوب من الشركاء الرئيسيين من القطاعات الحكومية والخاصة لتبني هذه الإستراتيجية، كما تم خلال الورشة في جلسة تفاعلية تحديد الوضع الراهن للسلامة المرورية في منطقتي تبوك ونيوم, ومعالجته استناداً إلى أفضل المعايير الدولية ووفقاً للإطار العالمي والذي يركز على تحقيق طرق ومجتمع ومركبات وسرعات أكثر أمناً في المناطق الحيوية والمحورية.