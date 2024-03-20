الأول على مستوى المملكة.. الأميرة سارة بنت مساعد ترعى حفل جائزة "سيدة الباحة"

رعت الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز؛ حرم أمير منطقة الباحة، حفل تكريم الفائزات بجائزة "سيدة الباحة" في نسختها الأولى، التي تعد إحدى مبادرات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، لتمكين المرأة، وسط حضورٍ كثيفٍ من المجتمع النسائي بالمنطقة، وذلك في ليلة من ليالي الوفاء التي احتفت خلالها منطقة الباحة بالسيدات المتميزات في مجتمعهن.
وتضمن الحفل عرضاً تعريفياً بالجائزة وأهدافها وفقرة استعراضية لفرقة النيرسان، وإعلان أسماء الفائزات في مسارات الجائزة الثمانية، والبالغ عددهن 15 فائزة من محافظات المنطقة كافة.
من جانبها، أوضحت أمينة الجائزة مارية محسن المحمدي؛ أن هذه الجائزة هي أحد مخرجات المبادرات المناطقية التي رعاها الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تتضمن عدداً من المبادرات التي تستهدف تمكين سيدات وفتيات المنطقة من خدمة المجتمع.
وأكّدت "المحمدي"؛ أن جائزة سيدة الباحة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث تستهدف تكريم السيدات والفتيات المتميزات اللاتي حققن أثراً متميزاً، متجاوزات لأجل ذلك التحديات والعوائق المختلفة.
وبيّنت "المحمدي"؛ أن الجائزة تضمنت ثمانية مسارات، هي: جائزة سيدة الباحة القيادية، وفي المجال الأسري والاجتماعي، والبيئي، والزراعي، والفنون، والسياحة، والفندقة، والثقافة، والادب، وريادة الأعمال، والفنون والحرف اليدوية، والابتكار والإبداع التقني.
وفي ختام الحفل تمّ تكريم الرعاة والفائزات في مسارات الجائزة المختلفة؛ حيث فازت بالمسار القيادي بالمركز الأول نسرين حسن عبدالله الغامدي؛ وفي المركز الثاني أمل سعيد أحمد المرشد الغامدي؛ وفازت بالمسار الحرفي بالمركز الأول سميرة أحمد عبدالرحمن العمري؛ والمركز الثاني صالحة عبدالله بسيس الغامدي؛ وفازت بالمسار الزراعي بالمركز الأول فاطمة سعيد أحمد العمري الزهراني؛ وبالمركز الثاني عزة سهيل سعد الخثعمي.
أما في المسار الأسري الاجتماعي، فقد فازت بالمركز الأول منال سعيد أحمد الغرامه؛ وبالمركز الثاني علياء علي أحمد الزهراني؛ وفازت بمسار الابتكار، بالمركز الأول فاطمة سالم الغامدي؛ وبالمركز الثاني فاطمة عطية صالح السوطاني؛ وفازت بمسار الثقافة والأدب، بالمركز الأول سامية سعيد آل عثمان الغامدي؛ وبالمركز الثاني سحر محمد مسفر الغامدي.
وفازت بالمسار السياحي، بالمركز الأول شريفة معيض الغامدي؛ فيما حُجب المركز الثاني، وفازت بمسار ريادة الأعمال، بالمركز الأول أمل أحمد غرم الله الحمراني؛ وبالمركز الثاني دوشة صالح عبدالله الزلفان.
من جانبه قدّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة شايق الشايق؛ شكره الجزيل لحرم أمير منطقة الباحة، على رعايتها وحضورها ودعمها المتميزات في مسارات الجائزة المختلفة، كما قدّم شكره لجميع الرعاة الذين أسهموا في نجاح هذا الحفل الذي يقدّم لسيدات المنطقة تقديراً لإنجازاتهن وتحفيزاً للمتقدمات في نسخ الجائزة القادمة.