الأول على مستوى المملكة.. الأميرة سارة بنت مساعد ترعى حفل جائزة "سيدة الباحة"

من جانبها، أوضحت أمينة الجائزة مارية محسن المحمدي؛ أن هذه الجائزة هي أحد مخرجات المبادرات المناطقية التي رعاها الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تتضمن عدداً من المبادرات التي تستهدف تمكين سيدات وفتيات المنطقة من خدمة المجتمع.