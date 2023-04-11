اختتام الدورة الرمضانية بظهران الجنوب ضمن "مبادرة أجاويد"

بحضور محافظ ظهران الجنوب محمد عبدالله أبو سراح، ورئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب المهندس أحمد محمد عوير، ومديري الإدارات الحكومية والأعيان، وجمع كبير من الجماهير، اختُتم مساء أمس الدورة الرمضانية المقامة على ملعب البلدية بالحصن ضمن مبادرة أجاويد، التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير.