اختتام الدورة الرمضانية بظهران الجنوب ضمن "مبادرة أجاويد"

بحضور محافظ ظهران الجنوب محمد عبدالله أبو سراح، ورئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب المهندس أحمد محمد عوير، ومديري الإدارات الحكومية والأعيان، وجمع كبير من الجماهير، اختُتم مساء أمس الدورة الرمضانية المقامة على ملعب البلدية بالحصن ضمن مبادرة أجاويد، التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم أقيمت مباراة بين الفريقين اللذين تأهل ضمن التصفيات النهائية، وهما فريق العميد وفريق الوصل. وتعادل الفريقان في الأشوطين الأساسيين بـ3 أهداف لكل منهما، وفي نهاية المباراة فاز فريق العميد بركلات الترجيح.
وبعد فوز فريق العميد على فريق الوصل تم عمل ممر شرفي لفريق ظهران الجنوب القدماء لما قدموه للمحافظة من إنجازات كروية.
بعد ذلك كرم المحافظ ورئيس البلدية الجهات المشاركة، والداعمين لتلك المباراة وإظهارها بالمظهر المشرف. كما تم تسليم الفرق المشاركة في الدورة الميداليات والدروع التذكارية.
وحصل فريق العميد على كأس الدورة والكرة التي وقّع عليها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال عند حضوره إحدى مباريات تلك الدورة.
وفي الختام أُطلقت الألعاب النارية وإعلان انتهاء الدورة.