إطلاق "منصة أمان" المجانية للحماية من الابتزاز الإلكتروني والتهديدات الرقمية

شهد معرض "فضاؤنا آمن سيبرانياً" الذي نظمته الكلية التقنية الرقمية للبنات في الإحساء أمس، برعاية مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية مشاري عبدالله القحطاني، إطلاق مبادرة "منصة أمان" التي تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني في المجتمع السعودي والعربي وتوفير أدوات مجانية للحماية من التهديدات الرقمية.
وتضمن المعرض الذي تزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني وحملتي #لا_تفتح_مجال و #خليك_حريص، جلسات حوارية وورش عمل لتثقيف المجتمع حول المخاطر الرقمية، بهدف خلق قاعدة عريضة من الكوادر الرقمية المثقفة والعالمة بأمور الأمن السيبراني والمخاطر الرقمية على الإنترنت وكيفية تفاديها.
واستعرضت قائدة مبادرة "منصة أمان" الأستاذة عيسى الزعبي الممثل النظامي لمؤسسة بصمة أمان للأمن السيبراني، "المنصة" التي تعتبر أحدث مشروعات الأمن السيبراني التي تقدمها المؤسسة، مجاناً للمجتمع السعودي، لتقيم حلولاً تقنية مجانية وسريعة لمواجهة العديد من المخاطر الرقمية الحالية، مثل الابتزاز الإلكتروني ونشر الصور الخاصة بدون إذن واستعادة البيانات المسروقة.
وأكدت "الزعبي" أن "منصة أمان" تستهدف جميع أفراد المجتمع السعودي والعربي، سواء كانوا صغاراً أو كباراً، بالإضافة إلى الشركات بمختلف أحجامها، مبينة أن الأمن الرقمي يهم الجميع، حيث إن المخاطر الرقمية تهدد جميع الفئات إذا لم يكن هناك وعي كاف عند تصفح الإنترنت، ولذلك لابد من خطوة عملية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني، إضافة إلى أهمية التواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة لحل الأزمات الرقمية بشكل فعال.
وشددت سارة على أن "منصة أمان" ستحدث تأثيراً إيجابياً كبيراً على كل زائر، حيث ستدعم معرفتهم وثقافتهم في التعامل مع المشكلات الرقمية وتساعد في خلق بيئة رقمية آمنة خالية من التوتر والقلق. وأنه يمكن الوصول إلى المنصة من خلال هذا الرابط https://www.secprint.sa/help
علاوة على ذلك، نظمت مؤسسة بصمة أمان مسابقة ممتعة على شكل اختبار للوعي الأمني على الإنترنت للمشاركين في المعرض، حيث قدمت 15 جائزة للفائزين لتحفيز المشاركة وزيادة التفاعل.