إطلاق "منصة أمان" المجانية للحماية من الابتزاز الإلكتروني والتهديدات الرقمية

وأكدت "الزعبي" أن "منصة أمان" تستهدف جميع أفراد المجتمع السعودي والعربي، سواء كانوا صغاراً أو كباراً، بالإضافة إلى الشركات بمختلف أحجامها، مبينة أن الأمن الرقمي يهم الجميع، حيث إن المخاطر الرقمية تهدد جميع الفئات إذا لم يكن هناك وعي كاف عند تصفح الإنترنت، ولذلك لابد من خطوة عملية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني، إضافة إلى أهمية التواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة لحل الأزمات الرقمية بشكل فعال.