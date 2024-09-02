أمانة الطائف تستقبل المزيد من طلبات إصدار شهادة "امتثال المباني"

سجلت أمانة الطائف ارتفاعًا في طلبات إصدار شهادة "امتثال" للمباني الواقعة على الطرق والشوارع المستهدفة في مختلف شوارع وأحياء المحافظة.
ويعمل ملاك المباني وأصحاب حق الانتفاع حاليًا، على معالجة جملة من التجاوزات والمشوهات البصرية التي تعيق إصدار الشهادة إلا بعد خلو مبانيهم من العناصر المشوهة، بما يحقق توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة ترتقي بالمشهد الحضري في هذه المدينة السياحية.
وتتسارع جهود تصحيح وضع المباني على جميع الطرق والمحاور، ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة امتثال المباني في تطبيق "بلدي".
ويشترط دليل إجراءات إصدار شهادة "امتثال"، خلو المباني من مخالفات محددة، من أهمها: عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت.
بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع، وتعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة.
وكذا تغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ووجود حواجز مشوهة، حديد أو شينكو، على سور الارتداد أو السطح، وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية.
وكذلك وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري، وأيضًا وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة، أو كتابات مخالفة، أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، وكذلك وجود تشققات أو تلف دهانات أو "صدأ" على المواد المعدنية، بإجمالي مساحة تزيد على متر مربع، أو وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية.
وتشترط الأمانة، عدم وضع المداخن على واجهة المبنى، أو أن يتجاوز ارتفاعها عن البناء أكثر من مترين، ومن المخالفات عدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحال للاشتراطات البلدية، أو وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى.
إلى جانب وجود لوحات إعلانية لمحال تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة مما يعد تشوهاً بصرياً.
وأهابت الأمانة بأصحاب المباني الواقعة ضمن المحاور المستهدفة ضرورة سرعة إصدار الشهادة لتجنب تطبيق الغرامات، مشيرة إلى أن إصدار الشهادة يتطلب معايير محددة تضمن مطابقة المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري، وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني.