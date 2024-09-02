أمانة الطائف تستقبل المزيد من طلبات إصدار شهادة "امتثال المباني"

وكذلك وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري، وأيضًا وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة، أو كتابات مخالفة، أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، وكذلك وجود تشققات أو تلف دهانات أو "صدأ" على المواد المعدنية، بإجمالي مساحة تزيد على متر مربع، أو وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية.