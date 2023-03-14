"الوفاء للرعاية النهارية" يحتضن مبادرة "احتضان" لتوظيف ذوي الإعاقة بالقنفذة

احتضن مركز الوفاء للرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة القنفذة؛ المبادرة الأولى لتوظيف ذوي الإعاقة، وبتشريف كريم من وكيل محافظ محافظة القنفذة، طراد الشريف، وبحضور عدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وتضامنًا مع رؤية ٢٠٣٠ تهدف المبادرة إلى رفع الوعي في المحافظة بإمكانيات وقدرات ذوي الإعاقة، وأن الإعاقة لا يمكن أن تكون عائقًا بينهم وبين تحقيق طموحاتهم، وإثبات حقّهم في التوظيف في هذا المجتمع، كما تم طرح عدة وظائف عن طريق تدريب تمهير بمركز الوفاء وصحة القنفذة.