"الوفاء للرعاية النهارية" يحتضن مبادرة "احتضان" لتوظيف ذوي الإعاقة بالقنفذة

احتضن مركز الوفاء للرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة القنفذة؛ المبادرة الأولى لتوظيف ذوي الإعاقة، وبتشريف كريم من وكيل محافظ محافظة القنفذة، طراد الشريف، وبحضور عدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وتضامنًا مع رؤية ٢٠٣٠ تهدف المبادرة إلى رفع الوعي في المحافظة بإمكانيات وقدرات ذوي الإعاقة، وأن الإعاقة لا يمكن أن تكون عائقًا بينهم وبين تحقيق طموحاتهم، وإثبات حقّهم في التوظيف في هذا المجتمع، كما تم طرح عدة وظائف عن طريق تدريب تمهير بمركز الوفاء وصحة القنفذة.
وصرّحت مديرة مركز الوفاء للرعاية النهارية، وفاء الكديسي: قمنا بتدشين، وبشراكة استراتيجية مع صحة القنفذة، مبادرة التوظيف والتأهيل لذوي الإعاقة؛ حيث تمثّلت المبادرة في توفير فرص وبرامج تدريبية مبتكرة للأشخاص ذوي الإعاقة، الهدف منها دمجهم مع أقرانهم وتأهيلهم للتنافس على الفرص المتاحة.
وأكدت "الكديسي" أن هذه المبادرة ستساعد في دعم الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في دعم هذه المبادرة، متمنيةً لهم كل التوفيق والسداد.