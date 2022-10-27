"عقدي" يرعى اللقاء التربوي "مدير المدرسة وصناعة المستقبل" بتعليم أبو عريش

وفي التفاصيل: أكد "عقدي" في بداية اللقاء على الدور الكبير لمدير المدرسة في نجاح العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه يعدّ الركن الأساس الذي تقوم عليه المدرسة؛ نظرًا لتعدد واختلاف الأدوار التي يقوم بتأديتها؛ فهو الموجه لطاقاتها البشرية والمنسق لعملياتها المختلفة؛ الأمر الذي يسهم في نجاح المدرسة وتحقيقها لأهداف العملية التعليمية.