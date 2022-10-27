"عقدي" يرعى اللقاء التربوي "مدير المدرسة وصناعة المستقبل" بتعليم أبو عريش

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، اليوم الخميس، اللقاء التربوي "مدير المدرسة وصناعة المستقبل" الذي نظمه مكتب تعليم أبوعريش على مسرح مركز التدريب الزراعي، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان الدكتور أحمد بن ظافر عطيف، ومدير مكتب تعليم أبوعريش الدكتور حسن أبكر خضي، واستهدف اللقاء التربوي 65 مديرًا.
وفي التفاصيل: أكد "عقدي" في بداية اللقاء على الدور الكبير لمدير المدرسة في نجاح العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه يعدّ الركن الأساس الذي تقوم عليه المدرسة؛ نظرًا لتعدد واختلاف الأدوار التي يقوم بتأديتها؛ فهو الموجه لطاقاتها البشرية والمنسق لعملياتها المختلفة؛ الأمر الذي يسهم في نجاح المدرسة وتحقيقها لأهداف العملية التعليمية.
وشمل اللقاء العديد من أوراق العمل التي تضمّنت الحديث عن الاختبارات المعيارية والدولية والأدوات والأنشطة في منصة مدرستي، إضافة إلى أهداف الزيارات الفنية لمشرف الإدارة المدرسية، وسبل تحقيق السلامة المرورية في المدارس.