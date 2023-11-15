انطلاق فعاليات موسم "شتاء مرات" يوم الجمعة المقبل

أنهت اللجان المنظمة لموسم "شتاء محافظة مرات"، استعداداتها لانطلاق فعالياته، يوم الجمعة المقبل، بإشراف ومتابعة مباشرة من المحافظ سند بن عماش آل حفيظ.
وتنظم الفعاليات خلال الفترة من 3 - 11/ 5/ 1445هـ، الموافق 17 - 25/ 11/ 2023م، في مقر جمعية التنمية الاجتماعية، وبالتحديد ساحة البوليفارد.
وأغلق التسجيل للمعارض والأسر بوقت مبكر، بعد أن تجاوز عدد العارضين أكثر من 100 مشارك ومشاركة.
ويتضمن موسم شتاء محافظة مرات، العديد من الفعاليات والبرامج التثقيفية والترفيهية والتسويقية، أبرزها فعاليات "مهرجان التمور" في نسخته الرابعة.
كما تتضمن الفعاليات مسرحًا للطفل ومنطقة للألعاب والتسوق وعربات الطعام والكافيهات ومعرضًا للفنون التشكيلية ومتحفًا للصور ومركزًا ثقافيًا، والكثير من المفاجآت.
ويتخلل البرامج تدشين مرافق جمعية التنمية الاجتماعية التي تضم صالات وناديًا صحيًا ومرافق متنوعة وساحة البوليفارد.
ويشارك بنك التنمية في دعم رواد الأعمال بتقديم عدد من المعارض في المهرجان.
وتُعتبر منطقة البوليفارد صرحًا متكامل الخدمات؛ حيث توفر تجربة تسوق وترفيه متكاملة للزوار، ويتميز بتصميمه الجذاب، ويتوقع أن يكون وجهة رئيسية لسكان محافظة مرات والمناطق المجاورة.