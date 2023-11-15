انطلاق فعاليات موسم "شتاء مرات" يوم الجمعة المقبل

كما تتضمن الفعاليات مسرحًا للطفل ومنطقة للألعاب والتسوق وعربات الطعام والكافيهات ومعرضًا للفنون التشكيلية ومتحفًا للصور ومركزًا ثقافيًا، والكثير من المفاجآت.